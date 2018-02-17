Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 18 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|М
|мужчины, 15 км, масс-старт Финал
Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:05
|14:05
|М
|мужчины, экипажи-двойки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:15
|04:15
|М
|мужчины, гигантский слалом 1-ая попытка
|13:45
|07:45
|М
|мужчины, гигантский слалом 2-ая попытка (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|М
|мужчины NOR – DEN Круговой раунд #7
|09:05
|03:05
|М
|мужчины USA – JPN Круговой раунд #7
|09:05
|03:05
|М
|мужчины SUI – CAN Круговой раунд #7
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины GBR – SWE Круговой раунд #7
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины CAN – SUI Круговой раунд #7
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины CHN – KOR Круговой раунд #7
|20:05
|14:05
|М
|мужчины SWE – JPN Круговой раунд #8
|20:05
|14:05
|М
|мужчины DEN – KOR Круговой раунд #8
|20:05
|14:05
|М
|мужчины ITA – GBR Круговой раунд #8
|20:05
|14:05
|М
|мужчины USA – NOR Круговой раунд #8
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, 500 м Финал
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, 3200 м, командная гонка преследования Квалификация
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:15
|09:15
|М
|мужчины, 4х10 км, эстафета Финал
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины, слоуп-стайл Квалификация
|13:15
|07:15
|М
|мужчины, слоуп-стайл Финалы
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, воздушная акробатика Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|Ж
|женщины Классификация (5-8)
|12:10
|06:10
|М
|мужчины GER – NOR Группа С
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины Классификация (5-8)
|16:40
|10:40
|М
|мужчины CZE – SUI Группа А
|21:10
|15:10
|М
|мужчины CAN – KOR Группа А
|21:10
|15:10
|М
|мужчины SWE – FIN Группа С
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