Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 20 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|MIX
|смешанная эстафета Финал
Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:50
|14:50
|Ж
|женщины, экипажи-двойки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|М
|мужчины GBR – NOR Круговой раунд #10
|09:05
|03:05
|М
|мужчины JPN – CAN Круговой раунд #10
|09:05
|03:05
|М
|мужчины KOR – SUI Круговой раунд #10
|09:05
|03:05
|М
|мужчины ITA – SWE Круговой раунд #10
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины CAN – CHN Круговой раунд #10
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины USA – KOR Круговой раунд #10
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины GBR – JPN Круговой раунд #10
|20:05
|14:05
|М
|мужчины SUI – USA Круговой раунд #11
|20:05
|14:05
|М
|мужчины NOR – ITA Круговой раунд #11
|20:05
|14:05
|М
|мужчины JPN – DEN Круговой раунд #11
Лыжное двоеборье
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, большой трамплин + гонка 10 км Трамплин (LH)
|21:45
|15:45
|М
|мужчины, большой трамплин + гонка 10 км Лыжная гонка 10 км (Финал)
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|MIX
|танцы на льду Произвольный танец
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:30
|04:30
|Ж
|женщины, хаф-пайп Финалы
|13:00
|07:00
|М
|мужчины, хаф-пайп Квалификация
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|Ж
|женщины Классификация (7-8)
|12:10
|06:10
|М
|мужчины Плей-офф, квалификация
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины Классификация (5-6)
|16:40
|10:40
|М
|мужчины Плей-офф, квалификация
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Плей-офф, квалификация
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Плей-офф, квалификация
Шорт-трек
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 1000 м Квалификация
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 500 м Квалификация
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 3000 м, эстафета Финалы
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