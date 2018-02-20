Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 21 февраля

Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:40
|14:40
|Ж
|женщины, экипажи-двойки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:00
|05:00
|Ж
|женщины, скоростной спуск Финал
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины KOR – RUS Круговой раунд #11
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины SWE – CHN Круговой раунд #11
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины SUI – DEN Круговой раунд #11
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины CAN – GBR Круговой раунд #11
|14:05
|08:05
|М
|мужчины DEN – CAN Круговой раунд #12
|14:05
|08:05
|М
|мужчины GBR – USA Круговой раунд #12
|14:05
|08:05
|М
|мужчины SWE – NOR Круговой раунд #12
|14:05
|08:05
|М
|мужчины KOR – JPN Круговой раунд #12
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины SWE – USA Круговой раунд #12
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины SUI – JPN Круговой раунд #12
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины RUS – CAN Круговой раунд #12
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины KOR – DEN Круговой раунд #12
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, 2400 м, командная гонка преследования Финал
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, 3200 м, командная гонка преследования Финал
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|17:00
|11:00
|Ж
|женщины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы
|17:00
|11:00
|М
|мужчины, командный спринт, свободный стиль Полуфиналы
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, командный спринт, свободный стиль Финал
|19:30
|13:30
|М
|мужчины, командный спринт, свободный стиль Финал
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|М
|мужчины, биг-эйр Квалификация
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
|женщины, одиночное катание Короткая программа
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:30
|05:30
|М
|мужчины, ски-кросс Квалификация
|13:15
|07:15
|М
|мужчины, ски-кросс Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|М
|мужчины Четвертьфинал #1
|16:40
|10:40
|М
|мужчины Четвертьфинал #2
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины Финал за 3-е место
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Четвертьфинал #3
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Четвертьфинал #4
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