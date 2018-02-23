Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 24 февраля

Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|М
|мужчины, экипажи-четверки 1-ый и 2-ой заезды (Квалификация)
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:00
|05:00
|MIX
|командное первенство Финал
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:35
|09:35
|М
|мужчины Финал
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины Финал за 3-е место
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, масс-старт Финал
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, масс-старт Финал
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|14:00
|08:00
|М
|мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль Финал
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|М
|мужчины, биг-эйр Финалы
|12:00
|06:00
|Ж
|женщины, параллельный гигантский слалом Финалы
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, параллельный гигантский слалом Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|21:10
|15:10
|М
|мужчины Финал за 3-е место
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