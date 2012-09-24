Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4314
USD 1.9589
RUB 3.4482
Онлайн-конференция

Аттестация рабочих мест и досрочные пенсии

24.09.2012 | 12:00 - 13:00

Главные цели проведения аттестации - это разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда, а также определение права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, это определение обязанностей работодателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.

Какие изменения и дополнения внесены в нормативные правовые акты, регулирующие проведение аттестации и предоставление компенсаций по условиям труда? Как сформировать перечень рабочих мест, подлежащих аттестации? Как проводить оценку условий труда на рабочем месте при совмещении работ? Каковы последствия непроведения аттестации для работодателей и работников? На эти и другие вопросы можно получить ответы во время online конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

В ней примут участие заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский, начальник отдела организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты Нина Лузина, начальник отдела профессионального страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Елена Хлус.

Одновременно с online конференцией будет организована работа прямой телефонной линии по номеру (017) 306-37-95.

Главное
Александр Лукашенко и Григорий Рапота Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
11:59 Культура
В Дятловском районе соседи спасли из горящего дома односельчанина
11:58 Происшествия
ФОТО: Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане
11:55 Заголовки новостей
Стали известны подробности гибели двух жителей Миор, разбившихся на снегоходе
11:50 Происшествия
ФОТО: Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
11:46 Заголовки новостей
Китайские ученые нашли человеческий череп возрастом 16 тыс. лет
11:37 Калейдоскоп
Премьера цикла документальных фильмов "Хатынь. Война без правил" стартует в телеэфире 20 марта
11:36 Общество
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
11:36 Культура
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
11:33 Политика
Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
11:30 Политика
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
11:30 Общество
Twitter планирует ввести верификацию для всех пользователей
11:29 Технологии
Китай в 2018 году проведет испытания по взлету с воды гидросамолета AG600
11:27 В мире
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
11:21 Президент
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
11:20 Регионы
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта
11:19 Общество
Следователи проводят проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле
11:10 Происшествия
Белорус Иван Баранчик победил россиянина и претендует на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF
11:09 Спорт
ФОТО: Лучшие парикмахеры Могилевской области соревновались в конкурсе профмастерства
11:07 Заголовки новостей
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
11:04 Президент
Все новости
Сюжеты
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Вопросы конференции

Михаил
Необходимо ли создавать аттестационную комиссию в организации непроизводственной сферы деятельности, в штате которой должности экономистов, бухгалтеров, менеджеров, администраторов, уборщиков?


 Полагаем, что решение о целесообразности создания аттестационной комиссии в организациях непроизводственной сферы, в которых отсутствуют рабочие места, связанные с воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды, тяжести или напряженности трудового процесса, принимает наниматель. При этом наниматель несет ответственность за обоснованность принятого решения в соответствии с законодательством (статья 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).
Ольга Александровна
Подлежат ли зачету в стаж работы с особыми условиями труда по Списку № 1 и № 2 неаттестованные периоды работы и в каких случаях?
При исчислении стажа работы с особыми условиями труда за периоды работы после 1 января 1993 г. и профессионального стажа (формируется за периоды работы, начиная с 1 января 2009 г.) применяются Списки № 1 и № 2, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536. При этом обязательным условием для включения в специальный стаж периодов работы, предусмотренной указанными Списками, является подтверждение особых условий труда результатами аттестации рабочих мест по условиям труда.

В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536 в стаж работы, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, засчитываются периоды работы, в течение которых по вине работодателя не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, с учетом подготовленного органами государственной экспертизы условий труда с участием уполномоченного представителя профсоюза (иного представительного органа работников) заключения о фактической занятости работника в условиях, предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2 и списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденными постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10. При этом работодатели возмещают в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты расходы на выплату пенсий, назначенных с учетом этих периодов работы, в полном объеме в порядке, установленном указанным Министерством.

Оснований для выдачи таких заключений за периоды работы, протекавшие после 1 января 2009 г. (т.е. за периоды формирования профессионального стажа), у органов государственной экспертизы не имеется. В этой связи неаттестованные после 1 января 2009 г. периоды работы, в т.ч. в случаях, когда аттестация не проведена по вине нанимателя, в профессиональный стаж не засчитываются.

Следует отметить, что нормы действующего законодательства направлены на исключение возможности образования неаттестованных периодов с особыми условиями труда. Так, согласно пункту 19 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, аттестация проводится один раз в пять лет.  При этом ее начало и продолжительность проведения определяются с учетом того, что она должна быть завершена до окончания действия результатов предыдущей аттестации. Ответственность за несоблюдение данных требований возложена на нанимателя.

Иван Алексеевич
В нашей организации будет проводиться очередная аттестация. Какие рабочие места нам включать в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации?
В настоящее время аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 (далее - Положение) с изменениями и дополнениями, и Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35 с изменениями и дополнениями.

Согласно пункту 2 Положения аттестация проводится в целях комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда, определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.


 

Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации (далее - перечень), определяет аттестационная комиссия (подпункт 5.3 пункта 5 Положения), состав которой утверждается приказом нанимателя    (пункт 3 Положения). При составлении перечня аттестационная комиссия руководствуется:

списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536;

списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 170.

Наниматель обязан провести аттестацию на рабочих местах работников, профессии и должности которых, а также выполняемые ими работы предусмотрены в перечисленных выше нормативных правовых актах независимо от результатов предыдущей аттестации.

Также по решению аттестационной комиссии в названный перечень могут быть включены иные категории работников, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в течение полного рабочего дня для предоставления компенсаций по условиям труда в соответствии со статьями 62 и 157 ТК.

Николай Петрович
Дополнительный отпуск предоставляется работнику по результатам аттестации. Как правильно провести аттестацию, если конкретный медицинский работник работает по 0,5 ставки на двух должностях у одного нанимателя?
В соответствии со статьей 157 Трудового кодекса Республики Беларусь работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на основании аттестации предоставляется дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - дополнительный отпуск). Порядок, условия предоставления дополнительных отпусков и их продолжительность определены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2008 г. № 73 «О дополнительных отпусках за работу с вредными (или) опасными условиями труда и особый характер работы».

Дополнительный отпуск по результатам аттестации предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в течение полного рабочего дня. Полный рабочий день - выполнение работ с вредными и (или) опасными (особыми) условиями труда работниками, в соответствии с их тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, приведенными в ЕТКС и ЕКСД, не менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), установленной законодательством.

Аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, и Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35.

При занятости медицинского работника полный рабочий день с вредными и (или) опасными условиями труда у нанимателя по двум должностям при аттестации заполняется одна карта аттестации рабочего места по условиям труда с указанием обеих должностей. Оценка факторов производственной среды в этом случае производится как при выполнении работ в разных рабочих зонах. Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается в зависимости от класса (степени) вредности или опасности условий труда по результатам аттестации.

Если один день работник занят по одной должности полный рабочий день, а другой день - по второй должности полный рабочий день, то в данном случае проводится аттестация двух рабочих мест.

Согласно статьям 55 и 133 Трудового кодекса Республики Беларусь организация учета рабочего времени возложена на нанимателя. В связи с этим порядок учета дней, в которые работник не менее 80 процентов рабочего времени был занят с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается нанимателем самостоятельно, и учет ведется в удобной для него форме.

Обращаем внимание, если аттестация на рабочем месте не проводилась, то оснований для предоставления дополнительного отпуска работнику не имеется.

Доценко В.Д.
Добрый день! У меня такой вопрос: во сколько обходится в среднем аттестация одного рабочего места?
В соответствии с законодательством аттестация проводится нанимателем. Поэтому речь, возможно, идет о стоимости проведенных измерений и исследований уровней вредных и (или) опасных факторов производственной среды аккредитованными испытательными лабораториями и (или) оценке показателей тяжести и напряженности трудового процесса организациями. Указанные лаборатории и организации привлекаются для выполнения работ. Поэтому, если Вы имеете в виду стоимость указанных работ, выполняемых на договорной основе, то она будет зависеть, в том числе, от количества, например, проведенных исследований на одном рабочем месте.
Дарикова Елена
Сколько в Беларуси насчитывается мест с вредными и опасными условиями труда (и каков их удельный вес)? Как изменился этот показатель за последние годы?
По состоянию на 01.01.2012 г. в республике 709681 рабочее место не соответствовало гигиеническим нормативам, или 28,7% от общего количества. В результате реализации Республиканской целевой программы по улучшению условий и охраны труда на 2011 – 2015 годы в организациях всех форм собственности планомерно проводились мероприятия по приведению условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями гигиенических нормативов. Был осуществлен комплекс мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производств путем замены морально и физически устаревшего оборудования, а также внедрения научных разработок в существующие технологические процессы. Это позволило к 2011 году сократить 41043 рабочих места с вредными и опасными условиями труда (или 5% от их количества), в том числе почти на 28 тыс. рабочих мест в организациях коммунальной и частной собственности (2%).
Марцелевский Дмитрий
Рабочее место оборудовано компьютером. Какой режим работы за ним считается вредным фактором? Как провести аттестацию?
Аттестация рабочих мест пользователей ЭВМ проводится согласно Инструкции Минтруда и соцзащиты от 22.02.2008 № 35, с учетом Санитарных правил и норм 9-131 РБ 2000 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 10 ноября 2000 г. № 53.

Аттестация проводится на тех рабочих местах, на которых работа на ПЭВМ является основной и оперативное время выполнения работ на персональном компьютере соответствует указанному в подпункте 10.1.2.СанПиН 9-131 РБ 2000. На рабочем месте оператора ЭВМ оценке могут подлежать неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Показатели тяжести и напряженности трудового процесса оцениваются в зависимости от вида трудовой деятельности работника согласно главе 10 СанПиН 9-131 РБ. По результатам аттестации устанавливается право пользователей ПЭВМ на дополнительный отпуск и доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В то же время перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, определяет аттестационная комиссия.

В обязательном порядке аттестации подлежат рабочие места, предусмотренные списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 мая 2005 г. № 536, а также списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10 декабря 2007 г. № 170. Однако в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, могут быть включены иные категории работников, занятость которых с вредными или опасными условиями труда составляет полный рабочий день, но это является не обязанностью, а правом аттестационной комиссии.
 

Лагунова Евгения
Какие наниматели в Беларуси платят самые большие отчисления в профессиональную пенсионную систему?
Такими предприятиями, например,  являются: ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Беларуськалий", ОАО "Нафтан", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", ОАО "МАЗ" и ряд других крупных предприятий республики, у которых имеется значительное количество рабочих мест с вредными условиями труда.
Вальновская Людмила
Сколько работников на вредных рабочих местах продолжают работать без обращения за досрочной профессиональной пенсией?
Первые досрочные профессиональные пенсии  возможны в конце этого года. Поэтому статистика по данному вопросу отсутствует.
Федорчук Василий
Для каких категорий работников установлены самые высокие тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование?
Тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование установлены Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2009 № 23. Наиболее высокий тариф взносов (4,8%) установлен для работников, занятых по Списку № 1, работников летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, спортсменов, занимающихся профессиональным спортом и являющихся членами национальных команд, отдельных категорий артистов.
Загрузить еще
или перейти на страницу
1 2 3 следующая
﻿
Перепечатка разрешена только в соответствии с правилами использования материалов БЕЛТА
Версия для печати
К списку
Пресс-мероприятия
Онлайн-конференция Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров 5 марта Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды Пресс-конференция Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова 27 февраля Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования Пресс-конференция Андрей Зубков 22 февраля Что ждет белорусскую глубинку?
Пресс-конференция Сергей Малышко 22 февраля Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
Онлайн-конференция Ирина Луферчик 15 февраля Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году Пресс-конференция Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко 9 февраля V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий 8 февраля Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века Онлайн-конференция Андрей Ковалевский 7 февраля Декларирование доходов граждан
Пресс-конференция Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач 5 февраля Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец 2 февраля Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов 26 января Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре" Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Пресс-центр

Если вы хотите провести у нас свое мероприятие, пожалуйста, свяжитесь с нами:

тел.: +375 (17) 327-24-47

т/ф.: +375 (17) 327-13-46

e-mail: pressuser@belta.by

Заявка на проведение мероприятия

Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

Руководитель пресс-центра: Криставчук Светлана Алексеевна

Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4314 BYN 2.41 BYN 2.418 BYN
USD
1.9589 BYN 1.953 BYN 1.958 BYN
RUB
3.4482 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гендиректор "Беларуськалия" о ЧП на предприятии и помощи семьям погибших
Все видео

Фотоновости

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Политика
Григорий Рапота Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью - Суриков
Экономика
Фото из архива Резидент "Великого камня" поставил в Беларусь 2 беспилотных автомобиля для проведения испытаний
Белорусская делегация провела переговоры в Аргентине и Уругвае о расширении сотрудничества
Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"
Происшествия
СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"
В Дятловском районе соседи спасли из горящего дома односельчанина
Стали известны подробности гибели двух жителей Миор, разбившихся на снегоходе
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Премьера цикла документальных фильмов "Хатынь. Война без правил" стартует в телеэфире 20 марта
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
Около 900 механизаторов из городов и райцентров будут помогать витебским аграриям на посевной
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Белорус Иван Баранчик победил россиянина и претендует на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF
Определились соперники БГК им. Мешкова по "Финалу четырех" SEHA-лиги
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Twitter планирует ввести верификацию для всех пользователей
Илон Маск планирует испытательные полеты на Марс в 2019 году
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Кыргызские художники представят в НХМ выставку по мотивам произведений Айтматова
Британский комик Кен Додд скончался на 91-м году жизни
В мире
Ким Чен Ын. Фото из архива Лидер КНДР хочет установить дипломатические отношения с США
Китай в 2018 году проведет испытания по взлету с воды гидросамолета AG600
Генсек ОПЕК посетит с визитом Азербайджан
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия