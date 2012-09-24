Аттестация рабочих мест и досрочные пенсии

Главные цели проведения аттестации - это разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда, а также определение права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, это определение обязанностей работодателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.
Какие изменения и дополнения внесены в нормативные правовые акты, регулирующие проведение аттестации и предоставление компенсаций по условиям труда? Как сформировать перечень рабочих мест, подлежащих аттестации? Как проводить оценку условий труда на рабочем месте при совмещении работ? Каковы последствия непроведения аттестации для работодателей и работников? На эти и другие вопросы можно получить ответы во время online конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.
В ней примут участие заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский, начальник отдела организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты Нина Лузина, начальник отдела профессионального страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Елена Хлус.
Одновременно с online конференцией будет организована работа прямой телефонной линии по номеру (017) 306-37-95.
В соответствии с пунктом 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536 в стаж работы, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, засчитываются периоды работы, в течение которых по вине работодателя не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, с учетом подготовленного органами государственной экспертизы условий труда с участием уполномоченного представителя профсоюза (иного представительного органа работников) заключения о фактической занятости работника в условиях, предусмотренных Списком № 1 и Списком № 2 и списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденными постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10. При этом работодатели возмещают в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты расходы на выплату пенсий, назначенных с учетом этих периодов работы, в полном объеме в порядке, установленном указанным Министерством.
Оснований для выдачи таких заключений за периоды работы, протекавшие после 1 января 2009 г. (т.е. за периоды формирования профессионального стажа), у органов государственной экспертизы не имеется. В этой связи неаттестованные после 1 января 2009 г. периоды работы, в т.ч. в случаях, когда аттестация не проведена по вине нанимателя, в профессиональный стаж не засчитываются.
Следует отметить, что нормы действующего законодательства направлены на исключение возможности образования неаттестованных периодов с особыми условиями труда. Так, согласно пункту 19 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, аттестация проводится один раз в пять лет. При этом ее начало и продолжительность проведения определяются с учетом того, что она должна быть завершена до окончания действия результатов предыдущей аттестации. Ответственность за несоблюдение данных требований возложена на нанимателя.
Согласно пункту 2 Положения аттестация проводится в целях комплексной оценки условий труда на конкретном рабочем месте для разработки и реализации плана мероприятий по улучшению условий труда, определения права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для определения обязанностей нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.
Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации (далее - перечень), определяет аттестационная комиссия (подпункт 5.3 пункта 5 Положения), состав которой утверждается приказом нанимателя (пункт 3 Положения). При составлении перечня аттестационная комиссия руководствуется:
списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2005 г. № 536;
списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. № 170.
Наниматель обязан провести аттестацию на рабочих местах работников, профессии и должности которых, а также выполняемые ими работы предусмотрены в перечисленных выше нормативных правовых актах независимо от результатов предыдущей аттестации.
Также по решению аттестационной комиссии в названный перечень могут быть включены иные категории работников, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в течение полного рабочего дня для предоставления компенсаций по условиям труда в соответствии со статьями 62 и 157 ТК.
Дополнительный отпуск по результатам аттестации предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в течение полного рабочего дня. Полный рабочий день - выполнение работ с вредными и (или) опасными (особыми) условиями труда работниками, в соответствии с их тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, приведенными в ЕТКС и ЕКСД, не менее 80 процентов от продолжительности ежедневной работы (смены), установленной законодательством.
Аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, и Инструкцией по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и предоставлению компенсаций по ее результатам, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35.
При занятости медицинского работника полный рабочий день с вредными и (или) опасными условиями труда у нанимателя по двум должностям при аттестации заполняется одна карта аттестации рабочего места по условиям труда с указанием обеих должностей. Оценка факторов производственной среды в этом случае производится как при выполнении работ в разных рабочих зонах. Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается в зависимости от класса (степени) вредности или опасности условий труда по результатам аттестации.
Если один день работник занят по одной должности полный рабочий день, а другой день - по второй должности полный рабочий день, то в данном случае проводится аттестация двух рабочих мест.
Согласно статьям 55 и 133 Трудового кодекса Республики Беларусь организация учета рабочего времени возложена на нанимателя. В связи с этим порядок учета дней, в которые работник не менее 80 процентов рабочего времени был занят с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается нанимателем самостоятельно, и учет ведется в удобной для него форме.
Обращаем внимание, если аттестация на рабочем месте не проводилась, то оснований для предоставления дополнительного отпуска работнику не имеется.
Аттестация проводится на тех рабочих местах, на которых работа на ПЭВМ является основной и оперативное время выполнения работ на персональном компьютере соответствует указанному в подпункте 10.1.2.СанПиН 9-131 РБ 2000. На рабочем месте оператора ЭВМ оценке могут подлежать неионизирующие электромагнитные поля и излучения. Показатели тяжести и напряженности трудового процесса оцениваются в зависимости от вида трудовой деятельности работника согласно главе 10 СанПиН 9-131 РБ. По результатам аттестации устанавливается право пользователей ПЭВМ на дополнительный отпуск и доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В то же время перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, определяет аттестационная комиссия.
В обязательном порядке аттестации подлежат рабочие места, предусмотренные списками производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25 мая 2005 г. № 536, а также списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 10 декабря 2007 г. № 170. Однако в перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, могут быть включены иные категории работников, занятость которых с вредными или опасными условиями труда составляет полный рабочий день, но это является не обязанностью, а правом аттестационной комиссии.
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