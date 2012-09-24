Аттестация рабочих мест и досрочные пенсии

Главные цели проведения аттестации - это разработка и реализация плана мероприятий по улучшению условий труда, а также определение права работника на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в повышенном размере путем установления доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Кроме того, это определение обязанностей работодателя по профессиональному пенсионному страхованию работников.





Какие изменения и дополнения внесены в нормативные правовые акты, регулирующие проведение аттестации и предоставление компенсаций по условиям труда? Как сформировать перечень рабочих мест, подлежащих аттестации? Как проводить оценку условий труда на рабочем месте при совмещении работ? Каковы последствия непроведения аттестации для работодателей и работников? На эти и другие вопросы можно получить ответы во время online конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.





В ней примут участие заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский, начальник отдела организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты Нина Лузина, начальник отдела профессионального страхования Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Елена Хлус.





Одновременно с online конференцией будет организована работа прямой телефонной линии по номеру (017) 306-37-95.