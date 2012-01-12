Болонский процесс. Новые возможности получения образования за рубежом

Наталья Колчан Что же такое Болонский процесс и зачем нам туда идти? Может, лучше придумать свое объединение и привлечь в него европейцев?



Эти решения о стандартизации высшего образования, принятые на таком высоком уровне, нужно было официально оформить - так сказать, формализовать и распространить на все европейское пространство. Так участники процесса вышли на подписание собственно Болонской декларации, которое и состоялось 19 июня 1999 года. Документ под названием "Зона европейского высшего образования" приняли министры из 29 стран, отвечающие за сферу просвещения. Подчеркну, что этот документ - не соглашение, не конвенция, не договор, то есть не юридически обязывающий документ. Декларация - это фактически протокол о намерениях.



Сам Болонский процесс - весьма динамичное явление. Страны-участницы говорят о десяти основных задачах, решение которых, должно способствовать единению высшего образования: введение двухцикловой системы высшего образования, сравнимых квалификаций (степеней); учета трудоемкости учебной работы студентов - условных зачетных единиц (то есть ECTS - European Credit Transfer System); обеспечение необходимого качества высшего образования; упрощение взаимного признания квалификаций и соответствующих документов о высшем образовании (результаты освоения образовательной программы находят свое отражение в общеевропейском Приложении к диплому - Diploma Supplement); развитие академической мобильности студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала; повышение привлекательности и конкурентоспособности европейских систем образования; обеспечение подготовленности выпускников к успешному трудоустройству; расширение участия студентов в управлении образованием; ориентация образования на общеевропейские ценности; развитие системы "обучение в течение жизни".



В 2011 году события в разных странах Европы показали, что в них сейчас весьма актуальна и широко обсуждаема проблематика социальной ответственности государства в высшем образовании. Причем подразумевается обеспечение равного доступа к получению образования, финансирование образования государством, содействие трудоустройству выпускников, социальное обеспечение и поддержка студентов в период обучения – собственно, то, что Беларусь претворяет в жизнь. А Болонский процесс создаст благоприятные условия для максимально облегченного перемещения студентов и обладателей дипломов в пределах общего образовательного пространства, поспособствует взаимодействию между отдельными вузами в образовательной и исследовательской деятельности, дальнейшему расширению культурных и гуманитарных связей между нашими странами, укреплению экономического сотрудничества на Европейском континенте.



Касаясь второй части вопроса - уже сейчас Болонский процесс объединяет 47 стран. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина присоединились в 2005 году, Казахстан - в 2010 году. У нас много предпосылок для присоединения к Болонскому процессу - это и традиционно европейский интернациональный дух, типичный для нашего высшего образования, стремление не отстать в конкуренции от передовых вузов мира, а также верность принципу неразрывности образования и науки. Не стоит сбрасывать со счетов и такой важный аспект, что возрастание роли человеческого капитала, как основного фактора экономического развития, невозможно без формирования системы образования, соответствующей общемировым тенденциям. Важно, что все наши ближайшие соседи и партнеры по СНГ, ЕврАзЭС и Союзному государству - уже участники Болонского процесса и реформировали национальные системы образования на основе болонских принципов. Участвуя в формировании с ними общего образовательного пространства, мы строим это пространство на тех же принципах. Эти элементы проверены временем, апробированы и уже доказали свою эффективность. Думаю, что Болонский процесс предлагает довольно успешный инвариант университетского образования, отвечающий потребностям современного технологического уклада и содержащий в себе элемент постоянного развития и самосовершенствования.



Болонский процесс - это так называемое добровольное сотрудничество образовательных систем европейских стран, направленное на создание Европейского пространства высшего образования. Когда-то давно предпосылкой для начала Болонского процесса стала Сорбонская декларация "О гармонизации европейской архитектуры высшего образования", подписанная министрами образования Франции, Германии, Великобритании и Италии в 1998 году. В заявлении, принятом ими, прозвучала мысль о необходимости создания "Европы знаний" в дополнение к "Европе экономики и евро". В документе основной упор делался на несколько основных моментов, в том числе: улучшение международной прозрачности учебных программ, признание квалификаций путем постепенного согласования циклов подготовки, содействие мобильности студентов, преподавателей и научных работников, разработка общей системы степеней высшего образования.Эти решения о стандартизации высшего образования, принятые на таком высоком уровне, нужно было официально оформить - так сказать, формализовать и распространить на все европейское пространство. Так участники процесса вышли на подписание собственно Болонской декларации, которое и состоялось 19 июня 1999 года. Документ под названием "Зона европейского высшего образования" приняли министры из 29 стран, отвечающие за сферу просвещения. Подчеркну, что этот документ - не соглашение, не конвенция, не договор, то есть не юридически обязывающий документ. Декларация - это фактически протокол о намерениях.Сам Болонский процесс - весьма динамичное явление. Страны-участницы говорят о десяти основных задачах, решение которых, должно способствовать единению высшего образования: введение двухцикловой системы высшего образования, сравнимых квалификаций (степеней); учета трудоемкости учебной работы студентов - условных зачетных единиц (то есть ECTS - European Credit Transfer System); обеспечение необходимого качества высшего образования; упрощение взаимного признания квалификаций и соответствующих документов о высшем образовании (результаты освоения образовательной программы находят свое отражение в общеевропейском Приложении к диплому - Diploma Supplement); развитие академической мобильности студентов, преподавателей и административно-управленческого персонала; повышение привлекательности и конкурентоспособности европейских систем образования; обеспечение подготовленности выпускников к успешному трудоустройству; расширение участия студентов в управлении образованием; ориентация образования на общеевропейские ценности; развитие системы "обучение в течение жизни".В 2011 году события в разных странах Европы показали, что в них сейчас весьма актуальна и широко обсуждаема проблематика социальной ответственности государства в высшем образовании. Причем подразумевается обеспечение равного доступа к получению образования, финансирование образования государством, содействие трудоустройству выпускников, социальное обеспечение и поддержка студентов в период обучения – собственно, то, что Беларусь претворяет в жизнь. А Болонский процесс создаст благоприятные условия для максимально облегченного перемещения студентов и обладателей дипломов в пределах общего образовательного пространства, поспособствует взаимодействию между отдельными вузами в образовательной и исследовательской деятельности, дальнейшему расширению культурных и гуманитарных связей между нашими странами, укреплению экономического сотрудничества на Европейском континенте.Касаясь второй части вопроса - уже сейчас Болонский процесс объединяет 47 стран. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина присоединились в 2005 году, Казахстан - в 2010 году. У нас много предпосылок для присоединения к Болонскому процессу - это и традиционно европейский интернациональный дух, типичный для нашего высшего образования, стремление не отстать в конкуренции от передовых вузов мира, а также верность принципу неразрывности образования и науки. Не стоит сбрасывать со счетов и такой важный аспект, что возрастание роли человеческого капитала, как основного фактора экономического развития, невозможно без формирования системы образования, соответствующей общемировым тенденциям. Важно, что все наши ближайшие соседи и партнеры по СНГ, ЕврАзЭС и Союзному государству - уже участники Болонского процесса и реформировали национальные системы образования на основе болонских принципов. Участвуя в формировании с ними общего образовательного пространства, мы строим это пространство на тех же принципах. Эти элементы проверены временем, апробированы и уже доказали свою эффективность. Думаю, что Болонский процесс предлагает довольно успешный инвариант университетского образования, отвечающий потребностям современного технологического уклада и содержащий в себе элемент постоянного развития и самосовершенствования.

Нина Егоровна Авдеева Как Вы считаете, стоит ли идти по этому пути? Не пострадает ли наше классическое образование от влияния Европы? И чем сейчас вузы могут подтвердить качество своих образовательных услуг? Уверен, что это необходимо! И продиктовано такое мнение не данью моде или попыткой отмежеваться от устоявшегося клише "Беларусь - белое пятно на карте Болонского процесса", а прежде всего определяется: необходимостью "состыковки" национальной системы образования c системами образования других стран в условиях глобализации экономики; необходимостью оптимизации национальной системы образования; возможностью посмотреть на свою систему образования "со стороны", увидеть и исправить системные ошибки; вероятностью освоения новых подходов к организации подготовки высококвалифицированных кадров в интересах своей страны; отсутствием требований в рамках процесса и возможностью добровольно применить те общепринятые положения, которые соответствуют традициям национальной системы образования.



Кроме того, привлекательной является основная и, главное, достижимая задача Болонского процесса: обеспечение прозрачности каждой из систем образования на основе принимаемых всеми рекомендаций и процедур путем максимального предоставления согласованной информации при сохранении особенностей каждой из систем образования стран-участниц. Вы абсолютно правы: проблема обеспечения качества - это центральный аспект любой модернизации образования. Убежден, что полезность реформы относительна, если она не ведет, в конечном счете, к повышению качества образования, и преобразования просто вредны, если в результате качество ухудшается.



Действительно, в ряде стран отмечается снижение качества образования на первой ступени в условиях сокращенных сроков обучения. В Беларуси массовый переход на дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим образованием состоялся еще в 2008 году. Однако реализован он был одновременно с оптимизацией учебно-программной документации, регламентирующей образовательный процесс, и введением образовательных стандартов нового поколения, реализующих компетентностный подход в подготовке специалистов. Это позволило избежать снижения качества подготовки специалистов.



Система гарантии качества образования в Беларуси в настоящее время включает две процедуры: лицензирование образовательной деятельности - разрешительную процедуру на право реализации образовательных программ и государственную аккредитацию учебных заведений, которая включает экспертизу соответствия содержания и качества подготовки выпускников учреждения образования государственным образовательным стандартам, а также показателей деятельности учреждения образования, которые необходимы для определения его статуса.



Обеспечение качества высшего образования нельзя сводить только к контролю, хотя важность его несомненна. Должен разрабатываться целостный механизм управления качеством. На сегодняшний день 38 учреждений высшего образования из 55 (69%) имеют сертифицированные системы менеджмента качества, остальные - разрабатывают. Часть белорусских вузов сертифицировали международные аккредитационные агентства (Русский регистр, Veritas и т.д.) с выдачей международного сертификата качества (на соответствие, например, немецкой TGA, британской UKAS и т.д.), что позволяет говорить о сопоставимом качестве образовательной деятельности с европейскими университетами.

Елена Маслова Сократится ли срок обучения в отечественных вузах с вступлением Беларуси в Болонский процесс? Во-первых, установленные сроки обучения в системе высшего образования сопоставимы с европейскими. При этом, правда, нужно помнить, что для поступления в европейские университеты требуется 12-13 летнее общее среднее образование. В Беларуси эквивалент 12(13)-го года обучения в европейской школе организован в виде цикла социально-гуманитарных дисциплин в учреждении высшего образования. Отмечу, что этот показатель составляет до 20% учебного времени за 5 лет обучения. Указанная система высшего образования на 100% соотносится со специально разработанной Международной стандартной классификацией образования (ISCED-97) и проектной версией ISCED-11.



Вместе с тем хочу напомнить, что впервые переход к четырехлетнему высшему образованию в Беларуси был осуществлен в 2006 году согласно Программе перехода на дифференцированные сроки подготовки специалистов с высшим образованием. Именно тогда 15% специальностей белорусских вузов стали четырехлетними. Задача по сокращению сроков подготовки специалистов с высшим образованием была поставлена и главой государства на Республиканском педагогическом совещании 29 августа 2011 года.



Сегодня мы рассматриваем различные варианты сокращения сроков подготовки по отдельным специальностям высшего образования. Но однозначно можно сказать, что это не будет формальное сокращение. Оно будет достигнуто путем содержательной оптимизации социально-гуманитарного компонента в подготовке специалистов с высшим образованием. При сокращении сроков специалисты будут основываться на предложениях самих учреждений высшего образования.

Кирилл Астапчук Включение нашей страны в число государств - участников Болонского процесса, насколько понимаю, предполагает ряд обязательств. Что это за обязательства, все наши вузы теперь будут играть по каким-то новым определенным правилам? Есть несколько принципов Болонского процесса. Один из них (главный) - это двухступенчатая система образования. Мы уже работаем в русле Болонского процесса с 2003 года. У нас и Законом Республики Беларусь о высшем образовании, и Кодексом об образовании предусмотрены две ступени высшего образования. Двухступенчатая система, которую пропагандирует Болонский процесс, более рациональная, более гибкая система. То есть первая ступень, которая готовит специалиста среднего уровня. Далее идет магистерская подготовка, что является более высоким уровнем. Практически все подстраиваются под эту систему. Особых обязательств страна перед Болонским секретариатом не несет. То есть мы можем создавать любые законы, любые решения, жестких обязательств нет. И это, может быть, даже хорошо, что присутствует некоторая размытость обязательств стран по отношению к европейскому сообществу в части Болонского процесса. Болонский процесс не требует унификации и подчинения, резких революционных шагов, оторванных от национальных контекстов. Важна продуманная, комплексная, гибкая стратегия эволюционного развития образования, нацеленная на повышение его качества. Европейское пространство высшего образования предполагает понятность, открытость, прозрачность систем высшего образования государств - участников Болонского процесса. Также можно привести примеры и того, что ряд европейских стран не спешат с реализацией элементов Болонского процесса. Они (в том числе и Россия) выбирают "мягкий путь" болонских реформ, что предлагает проведение необходимого, но достаточного минимума преобразований.

Анна Крочкина Зачем нужно разрабатывать единую модель высшего образования? Разве не лучше, когда все вузы и страны предлагают различные образовательные программы? По крайней мере, есть выбор, не так ли?



Каждый вуз в каждой стране выбирает свою модель образования. Но что такое Болонский процесс? Это поиск выбора и вариантов развития университетского образования в Европе, в мире, некий механизм интеграции. Поэтому Болонский процесс - это некая наднациональная идея организации университетского образования. И повторюсь: каждая страна, каждый вуз волен выбирать свою траекторию образования, свои модели.



Сегодня много идет разговоров о Болонском процессе, и, я думаю, будет правильно сказать, что никто до конца не читал все, что касается этого процесса, никто не расшифровывал саму идею Болонского процесса. В нем речь идет не о единой модели образования, а о наднациональных принципах организации университетского образования. Понятно, что, скорее всего, жизнь сподвигла к организации идеи неких общих подходов в организации университетского образования. Что дает Болонская инициатива, Болонская идея? Прежде всего, она дает возможность организовать подготовку специалистов по более прогрессивным методикам. Специалистов каждая страна готовит по-разному, иногда сложно организовывать подготовку у себя, создать условия для подготовки специалистов. Скорее, выгоднее их готовить за пределами страны в других вузах. Поэтому сама Болонская идея дает возможность более предметно, более рационально построить всевозможные образовательные траектории. В этом, в общем-то, и состоит ее преимущество.



Если говорить о том: вступать или нет в Болонский процесс, то, конечно же, вступление в него даст возможность заимствовать передовой зарубежный опыт, так сказать, вживую, путем обмена студентами, преподавателями. Это - прежде всего. Ну и наконец, даст возможность реально оценивать наши возможности в деле подготовки специалистов. Потому что часто мы говорим о том, что имеем успехи, но эти уникальные успехи никто не замечает. На самом деле есть реальные методики оценок, и здесь мы должны объективно взглянуть прежде всего на себя. Главное преимущество Болонской идеи в том, что можно выигрывать в экономике образования. Сейчас подготовка специалистов по многим наукоемким специальностям - вещь дорогостоящая: необходимо создавать современную учебную и научно-производственную базу, а это очень большие деньги. Думаю, чаще выгоднее договариваться с другими странами, другими вузами, чтобы подготовить там специалистов, или договариваться о совместной подготовке, совместных образовательных программах. И вхождение в Болонский процесс дает возможность построить таким образом подготовку специалистов.



Сейчас у нас на повестке дня организация отрасли атомной энергетики в связи со строительством АЭС в Беларуси. Понятно, что сегодня у нас нет соответствующей базы для подготовки специалистов ядерной физики. Поэтому необходимо каким-то образом организовать подготовку специалистов на плановой основе за пределами страны. Болонский процесс даст возможность более осмысленно организовывать такого рода программы. Собственно, можно Болонский процесс и Болонскую идею обойти, и сейчас нет особых преград для того, чтобы обучать своих граждан за пределами республики. Но Болонская инициатива даст возможность обмена информацией, более оптимально выбирать те или иные направления подготовки. Это главное преимущество Болонской декларации. А вопросы мобильности, обмена и т.д. - это вопросы технические.



Во-первых, Европейское пространство высшего образования строится на принципах согласования и открытости, а не унификации и установления единой модели. Особо следует подчеркнуть, что формирование Европейского пространства высшего образования всегда происходило в соответствии с принципами сохранения и согласования разнообразных национальных систем образования. Болонская декларация не навязывает странам единственно возможную модель формирования национальной системы высшего образования, а только определяет принципы, на основании которых рекомендуется строить национальные модели, что зафиксировано в Лондонском коммюнике "На пути к Европейскому пространству высшего образования: ответы на вызовы глобализированного мира" (16-17 мая 2007 г.).Каждый вуз в каждой стране выбирает свою модель образования. Но что такое Болонский процесс? Это поиск выбора и вариантов развития университетского образования в Европе, в мире, некий механизм интеграции. Поэтому Болонский процесс - это некая наднациональная идея организации университетского образования. И повторюсь: каждая страна, каждый вуз волен выбирать свою траекторию образования, свои модели.Сегодня много идет разговоров о Болонском процессе, и, я думаю, будет правильно сказать, что никто до конца не читал все, что касается этого процесса, никто не расшифровывал саму идею Болонского процесса. В нем речь идет не о единой модели образования, а о наднациональных принципах организации университетского образования. Понятно, что, скорее всего, жизнь сподвигла к организации идеи неких общих подходов в организации университетского образования. Что дает Болонская инициатива, Болонская идея? Прежде всего, она дает возможность организовать подготовку специалистов по более прогрессивным методикам. Специалистов каждая страна готовит по-разному, иногда сложно организовывать подготовку у себя, создать условия для подготовки специалистов. Скорее, выгоднее их готовить за пределами страны в других вузах. Поэтому сама Болонская идея дает возможность более предметно, более рационально построить всевозможные образовательные траектории. В этом, в общем-то, и состоит ее преимущество.Если говорить о том: вступать или нет в Болонский процесс, то, конечно же, вступление в него даст возможность заимствовать передовой зарубежный опыт, так сказать, вживую, путем обмена студентами, преподавателями. Это - прежде всего. Ну и наконец, даст возможность реально оценивать наши возможности в деле подготовки специалистов. Потому что часто мы говорим о том, что имеем успехи, но эти уникальные успехи никто не замечает. На самом деле есть реальные методики оценок, и здесь мы должны объективно взглянуть прежде всего на себя. Главное преимущество Болонской идеи в том, что можно выигрывать в экономике образования. Сейчас подготовка специалистов по многим наукоемким специальностям - вещь дорогостоящая: необходимо создавать современную учебную и научно-производственную базу, а это очень большие деньги. Думаю, чаще выгоднее договариваться с другими странами, другими вузами, чтобы подготовить там специалистов, или договариваться о совместной подготовке, совместных образовательных программах. И вхождение в Болонский процесс дает возможность построить таким образом подготовку специалистов.Сейчас у нас на повестке дня организация отрасли атомной энергетики в связи со строительством АЭС в Беларуси. Понятно, что сегодня у нас нет соответствующей базы для подготовки специалистов ядерной физики. Поэтому необходимо каким-то образом организовать подготовку специалистов на плановой основе за пределами страны. Болонский процесс даст возможность более осмысленно организовывать такого рода программы. Собственно, можно Болонский процесс и Болонскую идею обойти, и сейчас нет особых преград для того, чтобы обучать своих граждан за пределами республики. Но Болонская инициатива даст возможность обмена информацией, более оптимально выбирать те или иные направления подготовки. Это главное преимущество Болонской декларации. А вопросы мобильности, обмена и т.д. - это вопросы технические.

Татьяна Сакович Как бы вы определили принцип высшей школы, это в первую очередь получение образования или профессии? Конечно, получение высшего образование - это освоение дисциплины и получение профессии.

Валерия Алёшина Изменятся ли правила защиты докторских и кандидатских диссертаций в будущем году. Какие документы потребуются для нострификации диплома кандидата или доктора, выданные в России или Республике Казахстан. Действует ли на практике система взаимного признания дипломов и будут ли сделаны дополнительные шаги для упрощения нострификации в рамках ЕЭП? Нострификация послевузовского образования особо не нужна. Там, где докторская система есть, там все решается. Есть соответствующие договоры и соглашения между странами. У нас послевузовская система образования несколько перегружена. Если мы входим в Болонский процесс, то появятся определенные сложности. Сейчас этот вопрос не стоит. Все будет зависеть от того, как мы будем учувствовать в Болонском процессе. Но сегодня речь не идет о применении каких-то мер по искоренению какой-то ступени.



Ваш вопрос связан, прежде всего, не с Болонской системой, а с вопросами взаимного признания документов об ученых степенях и званиях государств - участников ЕврАзЭС и СНГ. Сегодня это актуальная проблематика, которая нашла свое отражение в ряде проектов межгосударственных соглашений о взаимном признании и установлении эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях. В Беларуси нострификация иностранных документов об ученых степенях и ученых званиях осуществляется Высшей аттестационной комиссией.

Игорь Что изменилось в соседних Украине и России после перехода к Болонскому процессу? Есть ли в нашей стране противники перехода? Какие аргументы они приводят? Действительно, в последнее время в ряде средств массовой информации довольно часто присутствует материал, иллюстрирующий негативное отношение представителей профессорско-преподавательского состава или студентов ряда стран Европы к реализованным элементам Болонского процесса в национальных системах образования:



- в Германии ряд профессоров и доцентов университетов считают, что реформа негативно отразилась на образовательном процессе, выделяя особо стандартизацию образования и введение ECTS (Европейской системы трансфера кредитов). Преподаватели вузов сетуют на ухудшение качества немецкого образования из-за ограничения академической свободы студентов. Студенты жалуются на чрезмерную загруженность. У бакалавров меньше возможностей свободно выбирать курсы для посещения, чем у их предшественников-дипломантов. Практически все экзаменационные оценки идут в итоговый аттестат;



- самым болезненным последствием Болонского процесса студенты Австрии считают замену диплома Magister Artium на Bachelor/Master (Бакалавр/Магистр). При Magister Artium обучение длилось дольше и студенты сами имели возможность выбирать лекции и семинары (кроме небольшого количества обязательных);



- руководство самых больших и солидных вузов Европы, в частности, университетов Великобритании и Франции, отказалось приводить свои учебные программы и построение процесса обучения в соответствие с требованиями Болонского процесса, мотивируя это тем, что университеты имеют столетние традиции, которые и позволили им быть передовыми университетами мира.



Резких движений в Украине и России не отмечено. Есть несколько вузов, в том числе МГУ, которые не сильно приветствует Болонскую инициативу. Для нас вхождение в Болонский процесс дает возможность, прежде всего, позаимствовать опыт самых успешных вузов. Это очень важно. Через какое-то время мы можем немного скорректировать свой образовательный курс. Сама структура болонских инициатив - не жесткая. Любые нововведения не противоречат самой идее.



Присоединение к Болонскому процессу позже наших соседей позволит нам на практике выявить слабые места в национальных стратегиях реализации Болонских принципов и подходить к их реализации в высшей школе Республики Беларусь более взвешено и серьезно.



Что касается противников Болонского процесса внутри нашей страны, то людей, которые сильно недовольны и очень серьезно аргументируют, таких не замечено. Были люди, которые смешали это с политикой. Но, я думаю, это не сильно понравится любой молодежи, потому что молодые люди ожидают ясности в этом деле, мобильности, свободы и т.д. В июне 2008 года мы очень серьезно обсуждали вопрос перехода к Болонскому процессу на совете ректоров Беларуси в Бресте. Мы, как говорится, прокачивали очень многие вещи, смотрели настроения студентов. Противников не было, а группа ведущих, успевающих студентов вообще двумя руками за Болонский процесс. Они ожидают того, что смогут бесплатно получить образование за рубежом и приехать сюда работать. В принципе, это похвально.

Максим Титушин Скажите, как отразится вступление в Болонский процесс на финансировании образования? С 2011 года в Болонском процессе актуализирована тематика социальной ответственности государства за развитие образования, которая помимо обеспечения равного доступа к получению образования, содействия трудоустройству выпускников, социального обеспечения и поддержки студентов в период обучения предусматривает финансирование государством образования. ЮНЕСКО рекомендует странам в 21 веке выделять на развитие образования не менее 6% ВВП. В Беларуси показатели финансирования образования сопоставимы как с европейской практикой, так и с данными рекомендациями.



Частные вузы по-прежнему останутся на самофинансировании. Не отразится вступление в Болонский процесс и на финансировании государственных вузов.



В чисто моральном плане Болонский процесс даст нам возможность более реально взглянуть на уровень нашей подготовки.

Маргарита Лесина Какие барьеры существуют сегодня у Беларуси для вступления в Болонский процесс? Мы полностью выполнили формальные условия Болонского процесса, предъявляемые для страны-кандидата на вступление.



Между тем меня настораживает стремление отдельных людей замешать науку и образование с какими-то политическими вещами. Это же в первую очередь важнейшее дело для молодежи, для поднятия уровня высшей школы. Здесь нет никакой политики.



На самом деле специалисты, которые работают в Республиканском институте высшей школы, проделали огромную работу. Мы досконально изучили все, что делается в области образования в мире. Провели уже несколько международных семинаров и конференций с привлечением зарубежных специалистов, представителей DAAD (Германская служба академических обменов), которые дали предварительные оценки нашей деятельности. Очередная встреча с зарубежными специалистами, в данном случае речь идет о представителях Конференции ректоров немецких университетов, запланирована на март 2012 года. Мы соизмерили свои возможности и возможности мирового образования. Уже в этом большая польза.



Серьезных противников самой идеи вступления в Болонский процесс сегодня нет.