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Онлайн-конференция

Охрана труда

23.12.2013 | 11:00 - 12:00
С 25 января 2014 года вступает в силу закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об охране труда". Среди новаций - закрепленная в законе норма о том, что "работающий обязан заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации". Введен институт аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда. Предусматриваются дополнительные возможности нанимателя в части организации работы по охране труда и осуществлению контроля за соблюдением законодательства об охране труда.

Каковы особенности применения с 25 января 2014 года нового закона? В каких отраслях Беларуси наибольший удельный вес вредных и опасных рабочих мест? Как идет внедрение систем управления охраной труда? Как решить проблему дефицита кадров специалистов по охране труда в организациях республики? Планируется ли в Беларуси ужесточать меры наказания за нарушение законодательства об охране труда? На эти и другие вопросы можно получить ответы во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты. В ней примет участие заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов.
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Вопросы конференции

Каменев Степан, Минск
Здравствуйте! Игорь Григорьевич, каковы главные новации нового закона об охране труда?
Закона Республики Беларусь "Об охране труда" содержит ряд новаций. Назову самые значимые из них. Так, законодательно закреплены основные направления государственной политики в области охраны труда. Определены виды услуг в области охраны труда и введен институт аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Установлена обязанность нанимателя по проведению предсменного медицинского осмотра либо освидетельствования отдельных категорий работников, а также право проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Определены требования по охране труда женщин и несовершеннолетних.

Пыркова Татьяна Анатольевна, Гомель
В каких отраслях наибольший удельный вес вредных и опасных рабочих мест?
Наибольшее количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда (от общего числа таких рабочих мест) по-прежнему в организациях, подчиненных Минпрому, Минэнерго, Минстройархитектуры, Минсельхозпрода, концерну "Белнефтехим". Более половины работников в организациях, подчиненных концернам "Белнефтехим", "Беллесбумпром" и Министерству энергетики заняты в неблагоприятных условиях труда.
Алешкевич Надежда, Гомель
Сколько, по оценке, в организациях Беларуси рабочих мест, не соответствующих требованиями гигиенических нормативов? По каким позициям?
Основными вредными факторами производственной среды, уровни которых не соответствуют гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются шум - на 33,9% рабочих местах из числа обследованных (в 2011 году - 38,2%) и вибрация - на 24,6% рабочих местах (в 2011-м - 22,9%).

Наибольший удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, приходится на организации по производству машин и оборудования - 62,2% (в 2011-м - 58,5%), по обработке древесины и производству изделий из дерева - 53,4% (в 2011-м - 54,9%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 49,9% (в 2011-м - 54,4%).

Самый высокий удельный вес рабочих мест (из обследованных лабораторно), не отвечающих гигиеническим нормативам по вибрации, приходится на организации по производству машин и оборудования - 38,5% в (2011-м - 20,8%), строительства - 37,5% (в 2011-м - 30,1%), сельского хозяйства - 34,6% (в 2011 году - 29,7%).

Самый высокий удельный вес рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по парам и газам, отмечается в организациях химического производства - 14,6% (в 2011-м - 4,9%), по производству машин и оборудования - 12,3% (в 2011-м - 8,5%), по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 10,5% (в 2011-м - 4,3%).
Ромашевская Д.Л., Минск
Будут ли, по Вашему мнению, в 2013 году выполнены плановые задания по внедрению в организациях республики систем управления охраной труда?
Министерством труда и социальной защиты не доводилось плановое задание по внедрению систем управления охраной труда. Вместе с тем, такое задание содержится в территориальных программах и программах ряда министерств и концернов. По представленной информации, оснований для невыполнения установленных заданий не имеется.
Масленникова Валентина, Минская область
Каков дефицит кадров специалистов по охране труда в организациях республики? Какие пути решения этой проблемы?
Согласно информации, представленной местными исполнительными органами, обеспеченность организаций специалистами по охране труда составляет 98%. При этом 76% специалистов имеют высшее образование и 22% - среднее. Для повышения уровня подготовки специалистов по охране труда в республике в 10 учебных заведениях проводится переподготовка на базе высшего образования по специальности "специалист по охране труда". 

Торчевский И.И., Могилевская область
Какие самые распространенные нарушения законодательства об охране труда?
Самыми распространенными нарушениями законодательства об охране труда, выявляемыми государственными инспекторами труда в ходе проведения проверок и мониторинга, являются эксплуатация несправных машин, оборудования, приспособлений, транспортных средств; нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, оснастки, инструмента; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территории.
Лученок Л.Л., Минск
Какова ситуация в организации Беларуси с "пьяным" травматизмом?
По данным Департамента государственной инспекции труда, по состоянию на 18 декабря 2013 года в состоянии алкогольного опьянения погибло 35 работников (в 2012 году - 44) и тяжело травмировано 70 (64) работников. 

Землякова Галина Дмитриевна, Витебская область
Какова динамика количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда? Сколько их насчитывается в настоящее время?
На 1 января 2012 года в Беларуси насчитывалось 744,9 тыс. рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда (при списочной численности работников, занятых на эти рабочих местах, - 1 млн. 32 тыс. 381 человек). На 1 января 2013 года было соответственно 759 тыс. 576 рабочих мест и 1 млн. 35 тыс. 308 человек.
Богатко Светлана, г.Пинск
Добрый день! Сколько средств расходуется в последние годы в организациях Беларуси на реализацию мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производств, направленных на улучшение условий и охраны труда работников?
По данным государственной статистической отчетности, на мероприятия по техническому перевооружению и модернизации производств, улучшению условий и охраны труда работников в январе–сентябре 2013 года израсходовано 14 трлн. 634,1 млрд. рублей (в 2012 году 18 трлн. 463,7 млрд. рублей). 

Гарбузов Максим, Орша
Игорь Григорьевич, как идет внедрение систем управления охраной труда (СУОТ) на основании стандарта СТБ 18001? Какие отрасли лидируют, какие - отстают?
Фактически во всех организациях, подчиненных республиканским органам государственного управления, иным организациям, подчиненным правительству, системы управления охраной труда на основе государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 18001-2009 внедрены. Проводится работа по их совершенствованию. Всего в республике, по оперативным данным, СУОТ внедрены в 13 тыс. 883 организациях, в том числе в январе-сентябре 2013 года - в 1494 организациях, из них в 1314 организациях коммунальной и частной форм собственности. Основная работа по внедрению осуществляется в организациях частной формы собственности.
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Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

Руководитель пресс-центра: Криставчук Светлана Алексеевна

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