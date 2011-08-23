Олег Пролесковский: все, что вы хотели узнать о СМИ

Татьяна В 2015 году страна планирует полностью перейти на цифровое вещание, при этом Министерство связи и информатизации предлагает начать отключение аналогового телевидения уже с 2012 года. Какие возможности откроются перед телевидением и не усложнит ли столь значительное ноу-хау его работу? Сегодня в нашей стране реализуется Государственная программа внедрения цифрового телевизионного и радиовещания до 2015 года. То есть к 2015 году должен быть полностью осуществлен переход на "цифру".



Предложение Министерства связи и информатизации о начале отключения в 2012 году аналогового вещания обусловлено в первую очередь тем, что сегодня на территории, где проживают более 94% населения республики, уже организовано вещание в формате DVB-T 8 телевизионных программ: Первый канал, "Лад", ОНТ, СТВ, "НТВ-Беларусь", "РТР-Беларусь", "8 канал", "Мир".



Телепрограммы в цифровом формате транслируются параллельно с программами в аналоговом. Для организации такой трансляции (в двух форматах одновременно) тратятся немалые средства. Это и послужило толчком к более активным действиям в этом направлении.



Какие возможности открываются перед телевидением с внедрением "цифры"? Во-первых, это, конечно же, улучшение качества изображения и звука. Во-вторых, появляется возможность предоставления услуг многопрограммного телевидения. К примеру, сегодня на территории Минской области организовано коммерческое эфирное вещание 21 телепрограммы в цифровом формате. В аналоговом формате это невозможно. Так что можно смело сказать, что Беларусь идет в ногу со временем в деле внедрения цифрового телевизионного вещания.

Михаил Логинов Каким образом планируется проводить в Беларуси "оцифровку", учитывая, что подавляющее большинство телевизоров по умолчанию не может принимать соответствующий сигнал? На нынешнем этапе этот вопрос является достаточно острым. Для приема цифрового сигнала необходима специальная приставка. Современные телевизионные приемники, как правило, уже имеют встроенный модуль для приема цифрового сигнала.



К сожалению, отечественные производители телевизионной техники вовремя не сориентировались и опоздали, на наш взгляд, с освоением и выпуском приемной аппаратуры. Сегодня ситуация исправляется. Производители и торговля предлагают населению широкий выбор современных моделей телевизоров и приставок.



Отключать аналоговое вещание будут не одновременно и не везде. Эта работа будет проводиться поэтапно, чтобы переход на цифровое вещание для населения не был болезненным.

Курильская Елена Александровна Какова вероятность создания в Беларуси как стране, в которой особое внимание уделяется здоровому образу жизни, отдельного спортивного телеканала? Помимо этого, у министра культуры Павла Латушко была идея организовать канал, посвященный культуре. Обсуждался ли этот вопрос? К реализации подобных проектов необходимо подходить с учетом ряда организационных, финансовых и кадровых проблем, без решения которых невозможно создать полноценный рейтинговый телеканал.



Создание спортивного канала в республике, по нашему мнению, стало бы важным фактором пропаганды здорового образа жизни, способствовало бы развитию популярных видов спорта.



Не так давно рассматривалось предложение ассоциации "Белорусская федерация футбола" о создании телевизионного спортивного познавательного канала "Белорусский футбол". Мы поддержали эту идею при условии решения финансовых вопросов руководством федерации футбола. Пока эти проблемы не решены.



Вопрос об организации телеканала, посвященного исключительно вопросам культуры, Министерством информации пока не рассматривался.



Вместе с тем хотелось бы отметить, что сегодня в эфире республиканских телеканалов спортивная и культурная тематика присутствует на должном уровне: есть соответствующие передачи, транслируются соревнования и так далее.

Виктория В Беларуси, как и во всем мире, стремительными темпами развиваются интернет-технологии. В то же время газеты и журналы в их классической, печатной, версии по-прежнему находят своего читателя. Однако в нынешней ситуации газетам не всегда выгодно увеличивать тиражи: цены на полиграфические услуги не дают им в полной мере окупить себестоимость, что отражается как на республиканских, так и на региональных изданиях. Какой выход из сложившейся ситуации видит Министерство информации? Действительно, в этом году газетная бумага подорожала более чем на 60%, а офсетная и мелованная - почти в 4 раза. Вдвое увеличились и полиграфические услуги: здесь также высока доля импортной составляющей. Все это не могло не сказаться на экономическом положении редакций: расходная часть увеличилась весьма существенно. В этих условиях редакциям необходимо детально проанализировать экономическую составляющую своей работы, оптимизировать штатные расписания, все затраты, связанные с осуществлением редакционно-издательского процесса. Нужно активно работать по продвижению своих изданий, привлечению рекламы, установлению оптимальных цен, позволяющих получать нормальные доходы, сохраняя конкурентоспособность по ценовому фактору, то есть тираж.



Безусловно, надо развивать и такую форму, как подписка на интернет-версии, продажа интернет-контента изданий. Это позволяет застраховаться от рисков, связанных с удорожанием бумаги и типографских услуг. К тому же веб-технологии - наиболее перспективное направление развития СМИ, и здесь очень важно не опоздать, иначе проиграешь в конкурентной борьбе.

Андрей Николаевич Одним из приоритетов работы ведомства в 2011-2015 годах является поддержка региональных СМИ. На районном уровне появляется все больше интересных проектов, о чем свидетельствуют ежегодные награды "Телевершины" и "Золотой Литеры". Пару лет назад активно обсуждались слухи о создании региональной "Телевершины". Как обстоят дела с этим вопросом сегодня? Важное значение и Национального телевизионного конкурса, и Национального конкурса печатных СМИ как раз и состоит в том, чтобы активно привлекать региональные средства массовой информации, содействовать их качественному, творческому развитию. В этом году в жюри "Золотой Литеры" поступило около 90 заявок от региональных газет и отдельных авторов, соискателями "Телевершины" стали более 40 работ региональных телекомпаний.



Действительно, мы прорабатывали вопрос о проведении такого фестиваля на региональном уровне. После детального изучения всех нюансов и возможностей потенциальных участников конкурса пришли к выводу, что дублировать "Телевершину" нецелесообразно. Во-первых, это достаточно затратное мероприятие. Во-вторых, и это, пожалуй, главное - для местных телекомпаний уже само участие в республиканском фестивале - хороший стимул и признание. А если еще удается выйти победителем в этом престижном конкурсе, то статус такой телекомпании существенно возрастает. А это, согласитесь, дорогого стоит. Хотя, учитывая динамичное развитие телевидения на местах, я допускаю, что в будущем в регионах могут появиться свои конкурсы. Но сегодня все желающие покоряют "Телевершину".

Светлана Пантелейко Каких тем, творческих идей, на ваш взгляд, не хватает районным СМИ? И какова оперативность размещения материалов, подготовленных районками, в Интернете? При том что районная пресса прежде всего ориентирована на местные события, региональную аудиторию, нельзя обходить стороной важнейшие события республиканского масштаба, читатель районной газеты должен знать обо всем. В районных газетах недостаточно серьезной аналитики по многим актуальным вопросам, порой слабая критическая, проблемная составляющая.



Практически не используются такие формы подачи материалов, как инфографика, на сайтах гораздо более широко должны применяться мультимедийные технологии. Все это современные методы работы, они эффективно воздействуют на читателя, привлекают его внимание.



Многим газетам надо работать над улучшением дизайна, верстки, качества фотоиллюстраций. Сегодня районная газета должна быть современной и с этой точки зрения.



У целого ряда редакций наших районных газет есть современные, качественные, удобные для пользователя сайты, информация там обновляется оперативно, созданы возможности для обсуждения материалов, публикации комментариев. В то же время есть сайты, где контент фактически дублирует газетные рубрики и публикации, а другие новости - большая редкость. Бывает, что новости не обновляются неделю или даже больше.



Сегодня сайты райгазет - мощный информационный ресурс. Это не должен быть клон печатного издания. Там должны быть оперативные новости, живая информация, сайты должны стать площадкой для заинтересованного обсуждения событий, проблем региона, люди должны иметь возможность получить всестороннюю информацию и высказаться по интересующим их проблемам.

Александр Сергеевич Филимонов В настоящее время число посетителей страничек электронных газет и журналов зачастую намного превышает количество читателей печатных версий. Не означает ли это, что традиционные газеты изжили себя и пришло время создать единый интернет-портал национальных СМИ, способный стать полноценным источником информации обо всех событиях, происходящих в стране?



Я уже не раз говорил, что в перспективе будет усиливаться тенденция разделения "сфер влияния": оперативная информация, новостной контент, форумы, блоги - все это становится прерогативой Интернета, а вот аналитика, качественная, проблемная, останется в печатных версиях изданий.



Что касается портала СМИ, то такой портал на базе Белорусского телеграфного агентства мы создали. Это портал СМИ Беларуси, он размещается по адресу: Такая ситуация далеко не у всех изданий. Во многих случаях печатные версии все-таки популярнее интернет-сайтов. Следует также учесть, что если за газету читатель платит, то контент веб-сайтов наших СМИ в большинстве своем бесплатный. В плане организации его продажи пользователю мы пока только в начале пути. Интернет, безусловно, самый перспективный сегмент информационного поля, который сегодня оказывает во многом определяющее влияние на его развитие. Но и печатные СМИ, уверен, себя не изжили, они находят и в ближайшей перспективе будут находить своего читателя.Я уже не раз говорил, что в перспективе будет усиливаться тенденция разделения "сфер влияния": оперативная информация, новостной контент, форумы, блоги - все это становится прерогативой Интернета, а вот аналитика, качественная, проблемная, останется в печатных версиях изданий.Что касается портала СМИ, то такой портал на базе Белорусского телеграфного агентства мы создали. Это портал СМИ Беларуси, он размещается по адресу: http://belsmi.by/ . Там представлены ведущие республиканские и региональные издания, лучшие публикации региональной прессы, авторские блоги. Безусловно, этот веб-ресурс требует дальнейшей раскрутки, он будет совершенствоваться содержательно и структурно.

Галина Все ли региональные издания обзавелись собственными страничками в Интернете? Да, сегодня эта работа проведена. У всех районных газет сегодня созданы свои сайты, странички нескольких газет размещены на сайтах райисполкомов. В настоящее время, когда региональные СМИ в Интернете в целом представлены, на повестку дня ставится задача обеспечения качества и актуализации контента этих веб-сайтов, их деятельности как полноценных государственных информационных ресурсов регионального уровня.

Виталий Путейко Готовы ли районные газеты, как и региональное телевидение, стать самоокупаемыми? И какой в этом случае должна быть их информационная составляющая? Я всегда говорил и сейчас повторю: самоокупаемость не самоцель. Главное - качество, конкурентоспособность СМИ, содержательная составляющая.



СМИ должны быть востребованы аудиторией, современны, интересны и убедительны. Без этого не будет тиражей и рекламы, а значит, и эффективной экономической деятельности.



Необходимо активно идти в Интернет, особое внимание уделить кадровому потенциалу, привлекать молодых талантливых журналистов, способных идти в ногу со временем.



Что касается самоокупаемости, то государственные СМИ и сегодня выглядят неплохо. По изданиям, финансируемым через Министерство информации, процент окупаемости, несмотря на экономические сложности последнего времени - рост цен на бумагу и полиграфические услуги, по итогам первого полугодия 2011 года превысил 81%. Количество редакций местных газет, работающих с прибылью, составляет 34, а средний процент окупаемости по местной прессе составляет более 85%. Среди региональных телестудий самоокупаемыми являются около 80%.

Тамара Вячеславовна Как выглядит сегодня медийное поле Беларуси? Какие СМИ включены в государственный реестр? Какая тенденция - к увеличению или уменьшению количества регистрируемых в стране СМИ - наблюдается в Беларуси? В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 1390 печатных, 241 электронное СМИ, 9 информационных агентств. Если говорить о количественных тенденциях, то число СМИ за последние годы выросло незначительно: количество новых СМИ почти равно количеству тех, кто вынужден уходить с медийного рынка. Если рассматривать ситуацию по видам средств массовой информации, то появляется больше новых журналов, бюллетеней и каталогов.



Таким образом, количественные показатели свидетельствуют о стабильности медийного рынка Беларуси, его в большей степени качественного, а не количественного развития.