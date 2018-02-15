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Онлайн-конференция

Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году

15.02.2018 | 11:00 - 12:00

Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".

В 2018 году в Налоговый кодекс Беларуси изменения и дополнения не вносились. Вместе с тем принят ряд нормативных правовых актов, затрагивающих порядок налогообложения, в том числе указ №29 и декрет №7. Во время онлайн-конференции эксперт прокомментировала порядок применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году и ответила на вопросы читателей.

Участники:

Ирина Луферчик Заместитель начальника главного управления методологии налогообложения организаций - начальник отдела специальных режимов налогообложения МНС
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Вопросы конференции

Корр. БЕЛТА
В конце января был подписан указ №29 "О налогообложении", которым значительно (на 20%) увеличены критерии применения УСН. Означает ли это, что теперь большее число плательщиков сможет применять такую систему налогообложения?
Луферчик Ирина

В качестве вводной информации следует отметить, что число субъектов предпринимательства, применявших УСН до повышения критериев, уже было весьма значительно. Так, на конец 2017 года количество плательщиков УСН составило более 199,6 тыс., а их доля в общем количестве субъектов предпринимательства – более 47,7%.

Действительно, с учетом повышения с 1 января 2018 года критериев валовой выручки для применения УСН на 20% возможность применения УСН расширена, поскольку прогнозный рост инфляции в 2018 году, измеряемый индексом потребительских цен и индексом-дефлятором ВВП, существенно ниже и составляет соответственно не более 6 и 7,2%.

При этом повышение критериев валовой выручки для УСН может оказать влияние на рост числа плательщиков УСН не только в 2018 году, но и в 2019-м, так как аналогичное увеличение критерия валовой выручки за девять месяцев 2018 года произведено для целей перехода на УСН, осуществляемого с начала 2019 года.

Корр. БЕЛТА
С 2018 года интернет-магазинам разрешено применять УСН. Как это скажется на количестве таких субъектов и на качестве предоставляемых ими услуг?
Луферчик Ирина

С 26 ноября 2017 года вступила в силу норма декрета № 7 (подп. 5.2 п. 5), согласно которой с 1 января 2018 года субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять УСН в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом, и независимо от положений НК, содержащих затрет на применение УСН по признаку осуществления такой деятельности.

Применяемый режим налогообложения не может являться фактором, прямо определяющим количество субъектов, осуществляющих, в частности, розничную торговлю через интернет-магазин, или непосредственно влияющим на качество предоставляемых ими услуг. Вместе с тем в связи со снятием запрета на применение УСН интернет-магазинами количество плательщиков УСН могло пополниться с 1 января 2018 года перешедшими на УСН субъектами хозяйствования, сведения об интернет-магазине которых включены в Торговый реестр РБ. Появившееся у таких субъектов право выбора применения УСН либо общего порядка налогообложения, несомненно, улучшило налоговые условия ведения предпринимательской деятельности.

Будененя Анна, Минск
Планируется ли в дальнейшем распространить применение УСН на другие категории плательщиков?
Луферчик Ирина

Вопросы введения (снятия) запрета на применение УСН рассматривались с участием заинтересованных органов, представителей бизнес-сообществ. При их решении учитывается ряд различных факторов, таких как аффилированность лиц, прозрачность бизнеса, объем и характер предоставленных преференций, соотношение доходности и налоговой нагрузки по видам деятельности и другие. В текущем году все предложения по корректировке НК также будут результатом совместной работы государственных органов и бизнеса. Пока же говорить о возможном изменении ограничений по применению УСН, установленных для отдельных категорий субъектов предпринимательства, преждевременно.

Гузова Елена, специалист ООО "ЮрСпектр"
Изменились ли в 2018 году подходы в части обложения налогом при УСН "суммовых" и курсовых разниц, возникающих при пересчете задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена: в рублях эквивалентно сумме в валюте или в валюте эквивалентно сумме в иной валюте; в валюте (без привязки к эквиваленту в иной валюте)?
Луферчик Ирина

Действовавший до 2018 года порядок обложения налогом при УСН указанных разниц остался без изменений. При расчете налоговой базы налога при УСН (как в 2017-м, так и в 2018 году) необходимо руководствоваться нормами, содержащимися в пункте 2 статьи 288 НК, устанавливающими для налога при УСН порядок определения внереализационных доходов.

В частности, для целей УСН во внереализационные доходы включается разница, указанная в части восьмой пункта 2 статьи 288 НК, возникающая при погашении задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, и по договорам, в которых сумма обязательств выражена в валюте эквивалентно сумме в иной валюте (так называемая суммовая разница).

Не включаются во внереализационные доходы для целей УСН курсовые разницы, возникающие при пересчете задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в валюте (без привязки к эквиваленту в иной валюте).

Гамзюк Наталья, специалист ООО "ЮрСпектр"
В п.11 указа №29 описан новый порядок налогового учета разниц, возникающих при пересчете задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте. С 1 января 2018 в бухучете согласно Стандарту №69 такие разницы приравнены к курсовым. По указу №29 в 2018 году они включаются для целей налогового учета во внердоходы и расходы. При этом отмечено, что установленный порядок не применяется плательщиками налога при УСН. В прошлом году УСНщики включали положительные разницы, возникающие при погашении дебиторской задолженности, образовавшейся за отгруженные товары (выполненные работы, услуги, переданные имущественные права) по указанным договорам, во внердоходы и тем самым увеличивали базу при расчете налога при УСН. Плательщики налога при УСН, ведущие бухучет, в 2018 году отражают курсовые разницы по указанным договорам в бухучете в соответствии со Стандартом №69. Включать ли в 2018 году такие курсовые разницы во внердоходы и увеличивать ли налогооблагаемую базу при УСН?
Луферчик Ирина

Я уже говорила, что, как и ранее, в 2018 году для целей УСН во внереализационные доходы включается разница, указанная в части восьмой пункта 2 статьи 288 НК, возникающая при погашении задолженности, в частности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте. При этом следует учитывать, что данная так называемая суммовая разница определяется и включается в налоговую базу налога при УСН на дату поступления оплаты (а в случае прекращения обязательств по оплате по иным основаниям – на дату прекращения обязательств).

Для целей бухгалтерского учета договоры, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, со вступлением в силу изменений в Стандарт №69 (т.е. с 1 января 2018 года) приравнены к договорам, в которых обязательства выражены в валюте. По таким договорам в бухгалтерском учете отражаются курсовые разницы, которые возникают на дату совершения хозяйственной операции, а также на отчетную дату, которой является последний календарный день месяца.

Таким образом, организации на УСН с ведением бухучета применительно к указанной в вопросе задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, в налоговую базу налога при УСН не включают возникающие в бухгалтерском учете курсовые разницы и включают "суммовые" разницы, определенные НК для целей УСН.

Яцкевич Светлана, специалист по налогообложению
Организация применяет УСН с ведением учета в Книге учета доходов и расходов. Подлежит ли обложению налогом при УСН сумма дебиторской задолженности покупателя, по которой истек срок исковой давности?
Луферчик Ирина

Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, включается в состав внереализационных расходов (но не доходов) и, соответственно, не учитывается при определении валовой выручки для целей исчисления налога при УСН (подпункт 3.22 пункта 3 статьи 129, часть первая пункта 2 статьи 288 НК).

Вереницын С.А.
ЖСПК на УСН получает от членов товарищества отчисления на капремонт, которые размещает на депозитном счете в банке. Подлежат ли обложению налогом при УСН доходы в виде процентов от хранения указанных средств?
Луферчик Ирина

Согласно пункту 2 статьи 288 НК налоговая база налога при УСН определяется с учетом доходов, включаемых в соответствии с НК в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль (кроме указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.15, 3.17, 3.19-8, 3.19-9, 3.19-10 пункта 3 статьи 128 НК).

Доходы в виде процентов, полученные некоммерческими организациями от размещения во вклады (депозиты) денежных средств, указанных в подпунктах 4.2.1 – 4.2.3 пункта 4 статьи 128 НК, не включаются при определении налоговой базы налога при УСН (так же как и для целей исчисления налога на прибыль) в состав внереализационных доходов.

Ольга Говдель, Поставы
Организация, осуществляющая торговлю через интернет-магазин, применяет УСН с ведением бухгалтерского учета. Отчетный период налога при УСН – календарный месяц. 31 января 2018 года работник организации получил товары для доставки их покупателям. При заполнении ТТН-1 покупатели не указываются, а отражается наименование и адрес организации-грузоотправителя. Доставка товаров покупателям осуществлена 1 февраля 2018 года, что подтверждается другими документами. При этом отдельные товары покупатели не приняли. В бухгалтерском учете организация признает выручку от реализации на дату получения товара покупателем. В каком периоде (в январе или феврале 2018) организации следует отразить выручку от реализации товара для целей исчисления налога при УСН?
Луферчик Ирина

В феврале 2018 года, что следует из положений пункта 4 статьи 288, части первой и второй пункта 4 статьи 127 НК.

Башило Татьяна Алексеевна
Обществом с ограниченной ответственностью, применяющим УСН с ведением учета в Книге учета доходов и расходов, получена безвозмездная спонсорская помощь. Как учитывать сумму указанной помощи при определении налоговой базы налога при УСН: в составе выручки от реализации или во внереализационных доходах?
Луферчик Ирина

Полученная безвозмездная спонсорская помощь не связана с реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав и, согласно части седьмой пункта 2 статьи 288, пункта 1, подпункта 3.8 пункта 3 статьи 128 НК, признается внереализационным доходом для целей исчисления налога при УСН. Сумма безвозмездной спонсорской помощи облагается налогом при УСН по ставке 16% (пункт 1 статьи 289 НК).

Яцкевич Светлана, специалист по налогообложению
Организация применяет УСН без уплаты НДС и ведет учет в Книге учета доходов и расходов. Один из контрагентов, за которым числится задолженность за отгруженные ему товары в сумме 520 рублей, ликвидировался в феврале 2018 года. Сумму задолженности взыскать невозможно. Как в данной ситуации производится обложение налогом при УСН?
Луферчик Ирина

Организация, применяющая УСН с ведением учета в Книге учета доходов и расходов и отражающая в связи с этим выручку от реализации товаров (работ, услуг) по принципу оплаты, должна включить сумму 520 рублей в выручку от реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога при УСН на дату внесения записи об исключении юридического лица-контрагента (дебитора) из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (абзац третий части второй пункта 2, абзац шестой части второй пункта 5 статьи 288 НК, пункт 8 статьи 59 и статья 389 Гражданского кодекса РБ).

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Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

Руководитель пресс-центра: Криставчук Светлана Алексеевна

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