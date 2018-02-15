Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году

Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр".
В 2018 году в Налоговый кодекс Беларуси изменения и дополнения не вносились. Вместе с тем принят ряд нормативных правовых актов, затрагивающих порядок налогообложения, в том числе указ №29 и декрет №7. Во время онлайн-конференции эксперт прокомментировала порядок применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году и ответила на вопросы читателей.
В качестве вводной информации следует отметить, что число субъектов предпринимательства, применявших УСН до повышения критериев, уже было весьма значительно. Так, на конец 2017 года количество плательщиков УСН составило более 199,6 тыс., а их доля в общем количестве субъектов предпринимательства – более 47,7%.
Действительно, с учетом повышения с 1 января 2018 года критериев валовой выручки для применения УСН на 20% возможность применения УСН расширена, поскольку прогнозный рост инфляции в 2018 году, измеряемый индексом потребительских цен и индексом-дефлятором ВВП, существенно ниже и составляет соответственно не более 6 и 7,2%.
При этом повышение критериев валовой выручки для УСН может оказать влияние на рост числа плательщиков УСН не только в 2018 году, но и в 2019-м, так как аналогичное увеличение критерия валовой выручки за девять месяцев 2018 года произведено для целей перехода на УСН, осуществляемого с начала 2019 года.
С 26 ноября 2017 года вступила в силу норма декрета № 7 (подп. 5.2 п. 5), согласно которой с 1 января 2018 года субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять УСН в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом, и независимо от положений НК, содержащих затрет на применение УСН по признаку осуществления такой деятельности.
Применяемый режим налогообложения не может являться фактором, прямо определяющим количество субъектов, осуществляющих, в частности, розничную торговлю через интернет-магазин, или непосредственно влияющим на качество предоставляемых ими услуг. Вместе с тем в связи со снятием запрета на применение УСН интернет-магазинами количество плательщиков УСН могло пополниться с 1 января 2018 года перешедшими на УСН субъектами хозяйствования, сведения об интернет-магазине которых включены в Торговый реестр РБ. Появившееся у таких субъектов право выбора применения УСН либо общего порядка налогообложения, несомненно, улучшило налоговые условия ведения предпринимательской деятельности.
Вопросы введения (снятия) запрета на применение УСН рассматривались с участием заинтересованных органов, представителей бизнес-сообществ. При их решении учитывается ряд различных факторов, таких как аффилированность лиц, прозрачность бизнеса, объем и характер предоставленных преференций, соотношение доходности и налоговой нагрузки по видам деятельности и другие. В текущем году все предложения по корректировке НК также будут результатом совместной работы государственных органов и бизнеса. Пока же говорить о возможном изменении ограничений по применению УСН, установленных для отдельных категорий субъектов предпринимательства, преждевременно.
Действовавший до 2018 года порядок обложения налогом при УСН указанных разниц остался без изменений. При расчете налоговой базы налога при УСН (как в 2017-м, так и в 2018 году) необходимо руководствоваться нормами, содержащимися в пункте 2 статьи 288 НК, устанавливающими для налога при УСН порядок определения внереализационных доходов.
В частности, для целей УСН во внереализационные доходы включается разница, указанная в части восьмой пункта 2 статьи 288 НК, возникающая при погашении задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, и по договорам, в которых сумма обязательств выражена в валюте эквивалентно сумме в иной валюте (так называемая суммовая разница).
Не включаются во внереализационные доходы для целей УСН курсовые разницы, возникающие при пересчете задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в валюте (без привязки к эквиваленту в иной валюте).
Я уже говорила, что, как и ранее, в 2018 году для целей УСН во внереализационные доходы включается разница, указанная в части восьмой пункта 2 статьи 288 НК, возникающая при погашении задолженности, в частности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте. При этом следует учитывать, что данная так называемая суммовая разница определяется и включается в налоговую базу налога при УСН на дату поступления оплаты (а в случае прекращения обязательств по оплате по иным основаниям – на дату прекращения обязательств).
Для целей бухгалтерского учета договоры, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, со вступлением в силу изменений в Стандарт №69 (т.е. с 1 января 2018 года) приравнены к договорам, в которых обязательства выражены в валюте. По таким договорам в бухгалтерском учете отражаются курсовые разницы, которые возникают на дату совершения хозяйственной операции, а также на отчетную дату, которой является последний календарный день месяца.
Таким образом, организации на УСН с ведением бухучета применительно к указанной в вопросе задолженности по договорам, в которых сумма обязательств выражена в рублях эквивалентно сумме в валюте, в налоговую базу налога при УСН не включают возникающие в бухгалтерском учете курсовые разницы и включают "суммовые" разницы, определенные НК для целей УСН.
Сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, включается в состав внереализационных расходов (но не доходов) и, соответственно, не учитывается при определении валовой выручки для целей исчисления налога при УСН (подпункт 3.22 пункта 3 статьи 129, часть первая пункта 2 статьи 288 НК).
Согласно пункту 2 статьи 288 НК налоговая база налога при УСН определяется с учетом доходов, включаемых в соответствии с НК в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль (кроме указанных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.4, 3.15, 3.17, 3.19-8, 3.19-9, 3.19-10 пункта 3 статьи 128 НК).
Доходы в виде процентов, полученные некоммерческими организациями от размещения во вклады (депозиты) денежных средств, указанных в подпунктах 4.2.1 – 4.2.3 пункта 4 статьи 128 НК, не включаются при определении налоговой базы налога при УСН (так же как и для целей исчисления налога на прибыль) в состав внереализационных доходов.
В феврале 2018 года, что следует из положений пункта 4 статьи 288, части первой и второй пункта 4 статьи 127 НК.
Полученная безвозмездная спонсорская помощь не связана с реализацией товаров (работ, услуг), имущественных прав и, согласно части седьмой пункта 2 статьи 288, пункта 1, подпункта 3.8 пункта 3 статьи 128 НК, признается внереализационным доходом для целей исчисления налога при УСН. Сумма безвозмездной спонсорской помощи облагается налогом при УСН по ставке 16% (пункт 1 статьи 289 НК).
Организация, применяющая УСН с ведением учета в Книге учета доходов и расходов и отражающая в связи с этим выручку от реализации товаров (работ, услуг) по принципу оплаты, должна включить сумму 520 рублей в выручку от реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления налога при УСН на дату внесения записи об исключении юридического лица-контрагента (дебитора) из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (абзац третий части второй пункта 2, абзац шестой части второй пункта 5 статьи 288 НК, пункт 8 статьи 59 и статья 389 Гражданского кодекса РБ).
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