Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году

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В конце января был подписан указ №29 "О налогообложении", которым значительно (на 20%) увеличены критерии применения УСН. Означает ли это, что теперь большее число плательщиков сможет применять такую систему налогообложения?

Луферчик Ирина

В качестве вводной информации следует отметить, что число субъектов предпринимательства, применявших УСН до повышения критериев, уже было весьма значительно. Так, на конец 2017 года количество плательщиков УСН составило более 199,6 тыс., а их доля в общем количестве субъектов предпринимательства – более 47,7%.

Действительно, с учетом повышения с 1 января 2018 года критериев валовой выручки для применения УСН на 20% возможность применения УСН расширена, поскольку прогнозный рост инфляции в 2018 году, измеряемый индексом потребительских цен и индексом-дефлятором ВВП, существенно ниже и составляет соответственно не более 6 и 7,2%.

При этом повышение критериев валовой выручки для УСН может оказать влияние на рост числа плательщиков УСН не только в 2018 году, но и в 2019-м, так как аналогичное увеличение критерия валовой выручки за девять месяцев 2018 года произведено для целей перехода на УСН, осуществляемого с начала 2019 года.