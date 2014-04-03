Особенности весенней призывной кампании в Вооруженные Силы Республики Беларусь

В мае этого года для прохождения срочной военной службы в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования Беларуси планируется отправить около 10 тыс. человек. Еще до 1 тыс. новобранцев пройдут службу в резерве.
Действительно, в настоящее время в Беларуси отмечается общее уменьшение количества призывников. И на то есть объективные причины, в частности демографическая ситуация. Все это было спрогнозировано, и с целью полного и качественного комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований были своевременно внесены изменения и дополнения в закон "О воинской обязанности и воинской службе", которые вступили в силу 15 августа 2010 года. В частности, была отменена отсрочка от призыва учащимся средних специальных и студентам высших учреждений образования, в том числе обучающихся за границей, в заочной (включая дистанционную) форме обучения. Такая мера поспособствовала увеличению количества призывников в Беларуси.
В дальнейшем их численность будет соответствовать потребностям Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для нового пополнения военнослужащих срочной военной службы с учетом требований к состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Можно констатировать, что вопросы изменения системы комплектования, как и изменения призывного возраста, в настоящее время в Беларуси не рассматриваются.
Комплектование Вооруженных Сил осуществляется на основе сочетания воинской обязанности (срочной военной службы и службы в резерве) с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Все это позволяет готовить военно-обученный резерв.
Кстати говоря, призыв граждан на службу в резерве является особенностью весенней призывной кампании этого года, так как ранее (начиная с 2011 года) призыв на данный вид службы весной не осуществлялся.
При принятии решения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве районная (либо городская) призывная комиссия по их месту жительства определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские формирования, в которых эти граждане могут проходить срочную военную службу, службу в резерве. Перед тем как принять такое решение, изучается состояние здоровья призывника, а также его морально-деловые и психологические качества. По итогам этих исследований, а также с учетом уровня образования и полученной специальности призывная комиссия принимает соответствующие решение о направлении его для комплектования той или иной воинской части.
Желание призывника проходить службу в той или иной воинской части призывной комиссией, по возможности, учитывается, но не является определяющим при принятии окончательного решения.
В настоящее время комплектование Вооруженных Сил военнослужащими, проходящими срочную военную службу, осуществляется в основном по территориальному принципу. То есть мы стараемся отправить призывника служить поближе к тем местам, где он проживает. Однако в случае необходимости Вооруженные Силы комплектуются и по экстерриториальному принципу.
Вопрос сокращения срока срочной военной службы в настоящее время не рассматривается. Напрямую он зависит от потребности войск в новом пополнении в каждом призыве. Проще говоря, чем короче сроки военной службы, тем больше граждан необходимо призывать для ее прохождения.
Сегодня сроки военной службы и количество определенных законом оснований для отсрочек и освобождения от призыва на срочную военную службу и службу в резерве обеспечивают потребности в комплектовании войск. А сокращение сроков службы потребует и сокращения количества оснований для отсрочек и освобождения от призыва. При этом нужно понимать, что в первую очередь это коснется отсрочек для продолжения образования. Кроме того, срок срочной военной службы для военнослужащих, имеющих высшее образование, и так уменьшен с 18 до 12 месяцев. А, например, в России или Армении этот срок для всех одинаков.
В настоящее время призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Беларуси ограничен 27-летним возрастом. Это позволяет молодым людям, даже с учетом отсрочки для получения образования в учебных заведениях на очной форме обучения, пройти военную службу.
В соответствии с законом "О воинской обязанности и воинской службе" срок военной службы по призыву устанавливается: для военнослужащих, не имеющих высшего образования, проходящих срочную военную службу - 18 месяцев; для военнослужащих, имеющих высшее образование, проходящих срочную военную службу - 12 месяцев; для военнослужащих, прошедших обучение на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших командиров, сдавших установленные программами подготовки экзамены и проходящих срочную военную службу - 6 месяцев.
Кроме того, военно-учетную специальность молодые люди, помимо прохождения срочной службы, также могут получить путем прохождения военной службы в резерве. На такую службу направляются молодые люди, имеющие хорошую подготовку и в которых нуждаются предприятия и организации, путем прохождения военных сборов. При этом трудовую деятельность они не прекращают. Ежегодно на этот вид службы призываются до 3 тыс. человек, а подготовка резервистов ведется более чем по ста специальностям.
В настоящее время в соответствии с законом "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" (статья 7) ВС комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Такая система обеспечивает решение двух основных задач: с одной стороны, поддержание достаточного уровня боевой и мобилизационной готовности, с другой - осуществление планомерной и целенаправленной подготовки военно-обученного резерва, накопление необходимых мобилизационных ресурсов. В процессе строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь нами постоянно изучаются существующие системы комплектования вооруженных сил других государств и все, что может найти свое применение, не замеченным не остается. Рассуждая о целесообразности перехода на контрактную службу, сегодня точно нельзя сказать - хорошо это или плохо. Каждое государство определяет для себя оптимальный вариант. Если говорить о странах НАТО, то им нужны контрактники для иностранных миссий, чтобы человек выполнял свою воинскую обязанность на территории других государств. Вооруженные Силы Беларуси такую задачу на данный момент перед собой не ставят. Можно добавить, что многие из тех государств, которые в последние годы перешли на контрактный способ комплектования, сегодня испытывают серьезные трудности с комплектованием своих вооруженных сил. Переход на контрактную систему не так прост, как может показаться на первый взгляд.
На сегодняшний день мы не ставим задачу перехода на комплектование должностей солдат и сержантов на профессиональной основе. Кстати, воинская обязанность сохраняется не только в Беларуси. Это и Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария и многие другие страны. Так что не следует вводить в заблуждение общественное мнение по поводу якобы мировой тенденции перехода на профессиональные армии. Мы придерживаемся принципа смешанного комплектования Вооруженных Сил. Но в то же время думаем о том, что на смену тем образцам вооружения, которые сегодня есть в нашей армии, приходят более новые образцы, требующие более высокой подготовки специалистов. И мы работаем над повышением уровня профессионализации наших Вооруженных Сил. С целью увеличения доли контрактников в январе 2014 года в закон "О воинской обязанности и воинской службе" были внесены изменения, в соответствии с которыми на военную службу по контракту (на должности солдат и сержантов) могут поступать граждане мужского пола призывного возраста, не состоящие в запасе, то есть призывники. Такого в законодательстве Беларуси еще не было. Мы ожидаем, что уже этой весной первые граждане поступят на военную службу по контракту без прохождения срочной службы и получения военно-учетной специальности в учреждениях образования.
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