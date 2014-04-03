Особенности весенней призывной кампании в Вооруженные Силы Республики Беларусь

Корр. БЕЛТА Сколько новобранцев планируется призвать на срочную службу? Как повлияет на призыв демографическая ситуация, ведь не секрет, что призывного возраста достигли ребята, родившиеся во время большого спада рождаемости в стране? В мае этого года для прохождения срочной военной службы в соединения и воинские части Вооруженных Сил, другие войска и воинские формирования Беларуси планируется отправить около 10 тыс. человек. Еще до 1 тыс. новобранцев пройдут службу в резерве.



Действительно, в настоящее время в Беларуси отмечается общее уменьшение количества призывников. И на то есть объективные причины, в частности демографическая ситуация. Все это было спрогнозировано, и с целью полного и качественного комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований были своевременно внесены изменения и дополнения в закон "О воинской обязанности и воинской службе", которые вступили в силу 15 августа 2010 года. В частности, была отменена отсрочка от призыва учащимся средних специальных и студентам высших учреждений образования, в том числе обучающихся за границей, в заочной (включая дистанционную) форме обучения. Такая мера поспособствовала увеличению количества призывников в Беларуси.



В дальнейшем их численность будет соответствовать потребностям Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для нового пополнения военнослужащих срочной военной службы с учетом требований к состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Можно констатировать, что вопросы изменения системы комплектования, как и изменения призывного возраста, в настоящее время в Беларуси не рассматриваются.



Комплектование Вооруженных Сил осуществляется на основе сочетания воинской обязанности (срочной военной службы и службы в резерве) с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Все это позволяет готовить военно-обученный резерв.



Кстати говоря, призыв граждан на службу в резерве является особенностью весенней призывной кампании этого года, так как ранее (начиная с 2011 года) призыв на данный вид службы весной не осуществлялся.

Павел Веретило Какие рода войск в настоящее время считаются самыми престижными? Куда больше всего хотят попасть призывники? Не секрет, что при комплектовании войск существуют определенные приоритеты. Это, в первую очередь, соединения и воинские части специального назначения, мобильные соединения сил специальных операций Вооруженных Сил, рота почетного караула. Именно в эти воинские части в первую очередь и стремится попасть большинство призывников.



Однако нужно понимать, что желания иногда бывает недостаточно. В эти войска, как правило, требуются ребята с практически идеальным здоровьем, выдающимися морально-деловым качествами, отличной физической подготовкой.

Павел Черноух По какому принципу идет распределение молодого пополнения по родам войск? Учитывается ли желание самого призывника, и кому он должен его изъявлять? Правда ли, что минчан стараются отправить служить подальше от столицы, а ребят из глубинки наоборот - ближе к Минску? При принятии решения о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве районная (либо городская) призывная комиссия по их месту жительства определяет вид и род войск Вооруженных Сил, другие воинские формирования, в которых эти граждане могут проходить срочную военную службу, службу в резерве. Перед тем как принять такое решение, изучается состояние здоровья призывника, а также его морально-деловые и психологические качества. По итогам этих исследований, а также с учетом уровня образования и полученной специальности призывная комиссия принимает соответствующие решение о направлении его для комплектования той или иной воинской части.



Желание призывника проходить службу в той или иной воинской части призывной комиссией, по возможности, учитывается, но не является определяющим при принятии окончательного решения.

В настоящее время комплектование Вооруженных Сил военнослужащими, проходящими срочную военную службу, осуществляется в основном по территориальному принципу. То есть мы стараемся отправить призывника служить поближе к тем местам, где он проживает. Однако в случае необходимости Вооруженные Силы комплектуются и по экстерриториальному принципу.

Анатолий Губаревич Многие ли ребята после срочной службы остаются в войсках по контракту? И хотят ли их оставлять? В настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси проходят военную службу по контракту около 5 тыс. солдат и сержантов. При этом ежегодно из числа военнослужащих срочной службы на военную службу по контракту поступают более 200 военнослужащих, то есть 4 % от общей численности контрактников.



В соответствии с законом "О воинской обязанности и воинской службе" (статья 41) граждане, поступающие на военную службу по контракту, должны соответствовать медицинским, профессионально-психологическим требованиям, установленным для прохождения военной службы и конкретной военно-учетной специальности. Кроме того, они должны соответствовать требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки. Соответствует ли желающий продолжать службу на контрактных условиях установленным требованиям, определяют аттестационные комиссии воинских частей.

Корр. БЕЛТА По статистике, сколько молодых людей призывного возраста пытаются уклониться от службы в армии? Как их выявляют? Какие санкции к ним применяют? Хочу подчеркнуть, что граждане Беларуси честно и добросовестно стремятся исполнять конституционный долг по защите своей Родины. Количество тех, кто уклоняется от призыва на срочную военную службу, составляет менее 1% от общего числа лиц, подлежащих призыву в каждую призывную компанию. И это никаким образом не оказывает влияния на комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований новым пополнением.



Постоянное взаимодействие военных комиссариатов с территориальными органами внутренних дел позволяет эффективно выявлять таких призывников. В зависимости от тяжести совершенного проступка они могут привлекаться как к административной, так и к уголовной ответственности (статья 435 Уголовного кодекса Беларуси предусматривает такие виды наказания, как штраф, арест, ограничение или лишение свободы). Решения о направлении материалов на уклонистов в органы прокуратуры для привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством принимают призывные комиссии.

Константин Будут ли пересматривать сроки срочной службы, в том числе для лиц, получивших высшее образование? Вопрос сокращения срока срочной военной службы в настоящее время не рассматривается. Напрямую он зависит от потребности войск в новом пополнении в каждом призыве. Проще говоря, чем короче сроки военной службы, тем больше граждан необходимо призывать для ее прохождения.



Сегодня сроки военной службы и количество определенных законом оснований для отсрочек и освобождения от призыва на срочную военную службу и службу в резерве обеспечивают потребности в комплектовании войск. А сокращение сроков службы потребует и сокращения количества оснований для отсрочек и освобождения от призыва. При этом нужно понимать, что в первую очередь это коснется отсрочек для продолжения образования. Кроме того, срок срочной военной службы для военнослужащих, имеющих высшее образование, и так уменьшен с 18 до 12 месяцев. А, например, в России или Армении этот срок для всех одинаков.

В настоящее время призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Беларуси ограничен 27-летним возрастом. Это позволяет молодым людям, даже с учетом отсрочки для получения образования в учебных заведениях на очной форме обучения, пройти военную службу.



В соответствии с законом "О воинской обязанности и воинской службе" срок военной службы по призыву устанавливается: для военнослужащих, не имеющих высшего образования, проходящих срочную военную службу - 18 месяцев; для военнослужащих, имеющих высшее образование, проходящих срочную военную службу - 12 месяцев; для военнослужащих, прошедших обучение на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших командиров, сдавших установленные программами подготовки экзамены и проходящих срочную военную службу - 6 месяцев.



Кроме того, военно-учетную специальность молодые люди, помимо прохождения срочной службы, также могут получить путем прохождения военной службы в резерве. На такую службу направляются молодые люди, имеющие хорошую подготовку и в которых нуждаются предприятия и организации, путем прохождения военных сборов. При этом трудовую деятельность они не прекращают. Ежегодно на этот вид службы призываются до 3 тыс. человек, а подготовка резервистов ведется более чем по ста специальностям.

Алла Аксенова В каком случае наши призывники могут оказаться за границей, выполняя свой воинский долг? Есть ли у Беларуси какие-либо обязательства, интернациональный долг? Или гарантированно служба будет проходить только в Беларуси? В соответствии с законом "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" направление военнослужащих за пределы страны для выполнения международных обязательств государства, участия в боевых действиях и миротворческих операциях осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательными актами и международными договорами нашего государства.



Но спешу всех успокоить: в соответствии с действующим законодательством военнослужащие, проходящие срочную военную службу, а также военнослужащие, проходящие военную службу офицеров по призыву, не могут быть направлены за пределы Беларуси для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.

Артем Боровой Будут ли пересматриваться в этом году медицинские противопоказания для службы в армии? Нет, в этом году такой пересмотр не запланирован. Постановление министерств обороны и здравоохранения, регламентирующее эти вопросы, в план по переработке нормативных правовых актов Республики Беларусь в Министерстве обороны на 2014 год не включено.

Наталья Игоревна Мой сын хочет в армии сдать на водительские права. Я слышала, что это возможно. Может быть, на грузовую категорию. Что для этого нужно делать, к кому обратиться? И правда ли, что практически все призывники с водительским удостоверением в армии служат водителями? В настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси подготовка водителей не осуществляется. А водители категории "В, С" готовятся из числа призывников в учебных организациях ДОСААФ перед очередным призывом на срочную военную службу.



Однако нужно учитывать, что в Вооруженных Силах осуществляется переподготовка водителей категории "В" из числа граждан, призванных на срочную военную службу, на право управления механическими транспортными средствами категории "С" (водители грузовых автомобилей). Переподготовка также осуществляется в учебных организациях ДОСААФ в течение двух месяцев в период планового обучения курсантов в учебных воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил.



Потребность в переподготовке водителей категории "В" на категорию "С" для соединений и воинских частей определяется Генеральным штабом Вооруженных Сил непосредственно перед очередным призывом.

Тимофей, призывник Многие страны полностью перешли на контрактную армию. Беларусь стоит на своем. Не пора ли и нам говорить о контрактной службе? Это пойдет на пользу войскам, ведь какой получится солдат из того, кто не хочет служить? В настоящее время в соответствии с законом "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" (статья 7) ВС комплектуются на основе сочетания воинской обязанности с добровольным поступлением на военную службу по контракту. Такая система обеспечивает решение двух основных задач: с одной стороны, поддержание достаточного уровня боевой и мобилизационной готовности, с другой - осуществление планомерной и целенаправленной подготовки военно-обученного резерва, накопление необходимых мобилизационных ресурсов. В процессе строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь нами постоянно изучаются существующие системы комплектования вооруженных сил других государств и все, что может найти свое применение, не замеченным не остается. Рассуждая о целесообразности перехода на контрактную службу, сегодня точно нельзя сказать - хорошо это или плохо. Каждое государство определяет для себя оптимальный вариант. Если говорить о странах НАТО, то им нужны контрактники для иностранных миссий, чтобы человек выполнял свою воинскую обязанность на территории других государств. Вооруженные Силы Беларуси такую задачу на данный момент перед собой не ставят. Можно добавить, что многие из тех государств, которые в последние годы перешли на контрактный способ комплектования, сегодня испытывают серьезные трудности с комплектованием своих вооруженных сил. Переход на контрактную систему не так прост, как может показаться на первый взгляд. На сегодняшний день мы не ставим задачу перехода на комплектование должностей солдат и сержантов на профессиональной основе. Кстати, воинская обязанность сохраняется не только в Беларуси. Это и Финляндия, Австрия, Норвегия, Швейцария и многие другие страны. Так что не следует вводить в заблуждение общественное мнение по поводу якобы мировой тенденции перехода на профессиональные армии. Мы придерживаемся принципа смешанного комплектования Вооруженных Сил. Но в то же время думаем о том, что на смену тем образцам вооружения, которые сегодня есть в нашей армии, приходят более новые образцы, требующие более высокой подготовки специалистов. И мы работаем над повышением уровня профессионализации наших Вооруженных Сил. С целью увеличения доли контрактников в январе 2014 года в закон "О воинской обязанности и воинской службе" были внесены изменения, в соответствии с которыми на военную службу по контракту (на должности солдат и сержантов) могут поступать граждане мужского пола призывного возраста, не состоящие в запасе, то есть призывники. Такого в законодательстве Беларуси еще не было. Мы ожидаем, что уже этой весной первые граждане поступят на военную службу по контракту без прохождения срочной службы и получения военно-учетной специальности в учреждениях образования.