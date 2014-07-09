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Перспективы системы налогообложения в Беларуси

09.07.2014 | 11:00 - 12:00
Деятельность белорусских налоговых органов на протяжении последних лет была направлена на формирование условий для повышения деловой активности во всех секторах экономики, создание привлекательного инвестиционного климата, улучшение налогового имиджа страны в международных рейтингах. Проводимые реформы позволили сформировать в республике налоговую практику на уровне передовых зарубежных систем.

Сможет ли система налогообложения Беларуси выдержать конкуренцию при создании ЕАЭС? Насколько эффективно ведется в стране борьба с теневым оборотом и зарплатой "в конвертах"? Как планируется расширить функционал электронного декларирования и есть ли в Беларуси предпосылки для введения "налога на богатство"? На эти и многие другие вопросы в преддверии профессионального праздника - Дня работников налоговых органов Беларуси - ответит министр по налогам и сборам Владимир Полуян.



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Корр. БЕЛТА
Не так давно МНС инициировало изменения в Налоговый кодекс, которые позволят получать от банков информацию о приобретении гражданами валюты. Ранее налоговые органы получили такое право относительно сведений о кредитах и вкладах граждан, если они указываются ими в качестве источников средств для сделок. Эти вопросы уже многократно обсуждались в СМИ с различных ракурсов, в связи с чем хотелось бы еще раз услышать позицию МНС. Какова цель этих инициатив и есть ли такая практика за рубежом?

Налоговые органы республики на постоянной основе осуществляют контроль за декларированием гражданами доходов и имущества, в том числе за соответствием их расходов и доходов. Контрольные мероприятия проводятся налоговыми органами в первую очередь в отношении граждан, живущих "не по средствам", то есть не получающих доходов из официальных источников либо получающих их в незначительных размерах, но при этом приобретающих дорогостоящее недвижимое имущество, транспортные средства, а также совершающих иные финансовые операции. В 2013 году налоговыми органами проанализированы сведения о доходах и расходах в отношении 20 тыс. таких граждан. В результате проведенных мероприятий истребовано более 5 тыс. деклараций о доходах и имуществе, по итогам проверки которых в бюджет дополнительно поступило более Br10 млрд.

В последние время в поле зрения правоохранительных и налоговых органов попали лица, которые при отсутствии легальных доходов приобретали значительные суммы наличной иностранной валюты в белорусских банках. Так, по информации правоохранительных органов о покупке отдельными лицами иностранной валюты налоговыми органами выявлено превышение расходов таких лиц над фактически полученными доходами. С неподтвержденных доходов таким гражданам предъявлено к уплате более Br400 млн налогов.

Кроме того, в настоящее время налоговыми и правоохранительными органами проводятся контрольные мероприятия по установлению источников доходов в отношении пенсионера, который на протяжении 2012-2013 годов приобрел в белорусских банках более $5 млн. С учетом того, что данное лицо не смогло подтвердить источники своих доходов, ему предъявлен к уплате подоходный налог в размере Br5,7 млрд, а материалы проверки переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии в его действиях состава уголовного преступления.

В целях организации дополнительного контроля за соответствием доходов и расходов граждан, не имеющих официальных источников доходов, налоговые органы заинтересованы в получении информации о совершаемых гражданами финансовых операциях, а в частности о приобретении иностранной валюты в банках Беларуси. При этом в настоящее время большинство банков отказывает в представлении информации о приобретении гражданами иностранной валюты, мотивируя отсутствием у налоговых органов полномочий на получение сведений, составляющих банковскую тайну физических лиц. В связи с чем министерством инициировано внесение изменений в Налоговый кодекс, устанавливающих права налоговых органов на получение необходимой для выполнения возложенных на налоговые органы обязанностей информации о приобретении гражданами иностранной валюты в банках Беларуси.

Получение такой информации налоговыми органами позволит повысить эффективность контроля за соответствием расходов и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, не получающих доходов из официальных источников либо получающих их в незначительных размерах. Следует также отметить, что получение налоговыми органами сведений о банковских операциях, счетах (вкладах, депозитах) физических лиц является довольно распространенной практикой в мире. Например, такие сведения доступны налоговым службам Франции, Германии, а с 1 июля 2014 года - налоговой службе России.

М.Лещинский
В мире достаточно активно обсуждается вопрос введения налога на богатство. Например, подобную возможность всерьез рассматривали в США, такая практика принята во Франции. А есть ли предпосылки для введения дифференцированного налогообложения в Беларуси?
В целях реформирования налоговой системы и упрощения налогового администрирования с 1 января 2009 года взамен ранее действовавшей прогрессивной шкалы подоходного налога (от 9% до 30% в зависимости от размера полученного дохода) введена единая ставка в размере 12%, что позволило сократить сферу ежегодного декларирования доходов. Применение единой ставки подоходного налога также позволило вывести часть доходов из тени и, как следствие, повысило уровень поступлений подоходного налога и его удельный вес в структуре доходных источников бюджета. Для справки, за 5 месяцев текущего года в структуре платежей в бюджет, контролируемых налоговыми органами, подоходный налог является вторым (удельный вес 20,2%) после налога на добавленную стоимость источником доходов бюджета.

Кроме того, у наших партнеров по Таможенному союзу России и Казахстана также отсутствуют дифференцированные ставки подоходного налога, что, в случае одностороннего введения республикой налога на богатство, может повлечь отток рабочей силы с территории республики на территорию других стран Таможенного союза. Таким образом, с учетом множества факторов и в целях сохранения тенденции роста поступлений подоходного налога в бюджет, недопущения ухода капитала в тень, министерством не планируется введение дифференцированного налогообложения доходов граждан (так называемого налога на богатство).
Ольга Николаева
Какие изменения в налоговой системе ожидают белорусов в связи с созданием ЕАЭС? Как разница в ставках НДС отразится на нашей экономике и конкурентоспособности наших товаров?
Договор о Евразийском экономическом союзе подписан президентами государств - членов Таможенного союза 26 мая 2014 года (вступит в силу с 1 января 2015 года). Международные договоры по косвенным налогам (Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года и Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе от 11 декабря 2009 года) с учетом разработанных и согласованных изменений и дополнений включены в договор.

Учитывая общую для всех государств тенденцию постоянного расширения перечня документов, направляемых плательщиками в налоговые органы в форме электронного документа, договором с 1 января 2015 года предусматривается внедрение механизма электронного документооборота при администрировании косвенных налогов. В связи с чем в договоре содержатся специальные нормы относительно пакета документов, требуемого для представления в электронном виде в налоговый орган экспортером и импортером. При этом в качестве альтернативного варианта сохраняется право представлять документы на бумажном носителе.

Что касается второй части вопроса, то ставка НДС в Беларуси - 20%, в России - 18%, в Казахстане - 12%. НДС является основным доходным источником бюджета Республики Беларусь. Так, за счет него формируется порядка 30% доходов бюджета, контролируемого налоговыми органами. Его ставка определяется структурой белорусской экономики, уровнем социальных обязательств и отсутствием, в отличие от Российской Федерации и Республики Казахстан, стратегических ресурсов, формирующих дополнительные доходы бюджета. Так, более низкие ставки НДС в России (18%) и Казахстане (12%) компенсируются иными доходными источниками бюджета, в частности налогом на добычу полезных ископаемых, поступающим от нефтегазовой отрасли.

Несмотря на более низкие ставки НДС у отдельных государств, их уровень не оказывает негативного влияния на реализацию белорусской продукции на экспорт. На территории каждого государства установлены равные конкурентные условия для всех товаров за счет применения единых национальных ставок НДС как к отечественным, так и импортным товарам. Кроме того, взимание НДС во взаимной торговле осуществляется по принципу страны назначения (т.е. с применением нулевой ставки НДС при экспорте товаров и обложением импорта по ставкам, действующим в стране-импортере).
Корр. БЕЛТА
А насколько в целом сегодня конкурентоспособна белорусская налоговая система в сравнении с налоговыми системами стран Европы и ТС?
Начиная с 2006 года в Беларуси активно проводилась налоговая реформа. К настоящему времени определены структура, состав и количество налогов, значительно сокращена периодичность их уплаты, упрощены механизмы взимания основных налогов.

На сегодняшний день налоговая система Беларуси соответствует налоговым системам стран ТС, а также стандартам развитых стран и является достаточно привлекательной, в том числе в сравнении с законодательством государств - членов ТС. Количество и состав применяемых в республике налогов и сборов сведены к стандартному минимуму - семи обязательным платежам, которые плательщики уплачивают при осуществлении обычной деятельности (налог на прибыль, НДС, акцизы, экологический налог, земельный налог, налог на недвижимость, отчисления на социальное страхование).

Стандартная ставка НДС в Беларуси соответствует среднеевропейскому уровню ставки НДС, пониженная ставка также находится в пределах общеевропейских. Кроме того, Беларусь с 1 января 2012 года пошла на радикальное снижение ставки налога на прибыль с 24% до 18%. Прибыль предприятий - главный инвестиционный источник.

Кстати, в России с 1 января 2009 года общая налоговая ставка налога на прибыль организаций составляет 20% (до 1 января 2009 года составляла 24%). В Казахстане общая ставка корпоративного подоходного налога составляет 20%.
Вячеслав Демьяненко
Расскажите, пожалуйста, о результатах работы по снижению налоговой нагрузки. Что в планах? Какие новации в налогообложении планируются в 2015 году? Выходило ли МНС с предложениями изменить ставки НДС и налога на прибыль?
Налоговая нагрузка на экономику (отношение налоговых доходов к ВВП) за последние годы значительно снизилась. 

Это связано с выполнением доходной части бюджета и возможностью компенсации выпадающих доходов бюджета. Так, с 2% до 1% снижена с 2011 года ставка единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции. Ставки налога при УСН с 2012 года снижались: в 2012 году по сравнению с 2011 годом - с 8% без уплаты НДС до 7%, с 6% с уплатой НДС до 5%; в 2013 году по сравнению с 2012 годом - с 7% без уплаты НДС до 5%, с 5% с уплатой НДС до 3%. Это соответствует уровню ставок налога в странах ТС: в Казахстане - 3% (с НДС); в России - 6% (без НДС) от суммы доходов и 15% (без НДС) от суммы доходов, уменьшенных на величину расходов. Законами субъектов России могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки от 5% до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Для повышения же эффективности налоговой системы большую значимость на современном этапе начинают приобретать не изменение ставок основных налогов, а вопросы улучшения их качественных характеристик, включая налоговое администрирование и систему взаимоотношений с плательщиками, обеспечение стабильности и предсказуемости налогового законодательства.

Снижение ставок НДС, акцизов, налога при УСН и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, налога на прибыль, налога на недвижимость, земельного налога в 2015 году не планируется.

Планируемые изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь на 2015 год носят редакционный характер и связаны с необходимостью уточнения отдельных норм либо закрепления в законодательстве сложившихся подходов.

Виктория Стома
В Беларуси планируется создать институт налоговых консультантов. Какая работа ведется в этом направлении? Когда институт сможет реально заработать?
В нашей стране стартовал совместный проект ПРООН и МНС Беларуси, направленный на создание института налоговых консультантов. Институт налоговых консультантов весьма широко распространен в мире, а сами налоговые консультанты являются, можно сказать, посредниками между предпринимателями, субъектами хозяйствования и налоговыми службами. Например, такой институт существует в России, других странах СНГ, а также в странах Европы.

Важным атрибутом института налоговых консультантов является наличие личной ответственности за ошибки, допущенные в ходе выполнения своих функций. Сертифицированные налоговые консультанты страхуют свою профессиональную ответственность и отвечают за налоговые претензии, обращенные к их клиентам.

Проект рассчитан на три года и включает в себя три компонента, своего рода, три этапа, на каждом из которых будут реализованы меры, необходимые для создания института налоговых консультантов. В первый год будет происходить создание правовой среды, благоприятной для развития нового института. Через год пройдет обучение специалистов, которые станут первыми в стране налоговыми консультантами. Наконец, финальная часть проекта будет направлена на продвижение идеи, информирование деловой общественности и профессиональных сообществ о преимуществах работы с налоговыми консультантами и, само собой разумеется, апробацию новой модели налогового обслуживания на нескольких предприятиях.
Светлана Михайловна Богус
В 2014 году в налоговой системе Беларуси произошел целый ряд изменений, направленных на усиление борьбы с теневым оборотом. Насколько эффективны принятые меры?
За январь-июнь 2014 года поступление платежей за счет контрольных мероприятий, проведенных налоговыми органами, по сокращению объемов ненаблюдаемой экономики составило более Br1,3 трлн, в том числе по результатам проверок доначислено налогов и обращено в доход государства денежных средств и ТМЦ на общую стоимость более Br450 млрд, предотвращен необоснованный возврат НДС из бюджета на сумму Br281,3 млрд, по результатам проведенных мониторингов в бюджет республики дополнительно поступило налогов (сборов) в размере Br166,3 млрд.
Корр. БЕЛТА
Ранее МНС Беларуси заявлял, что считает необходимым наделить налоговые органы правом проведения проверок плательщиков, с даты регистрации которых не прошло двух лет. Реализована ли эта инициатива?
Министерство по налогам и сборам внесло в правительство проект указа, которым предлагается ряд дополнений и изменений в указ от 16 октября 2009 года №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь", направленных на совершенствование порядка осуществления контрольной (надзорной) деятельности, оперативное пресечение лжепредпринимательской деятельности и предупреждение незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.

В частности указ №510 предлагается дополнить основаниями назначения внеплановых проверок субъектов хозяйствования, для проведения проверок которых предусмотрен двухлетний мораторий, в следующих случаях: в отношении субъектов, внесенных в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере в соответствии с указом №488; при наличии у контролирующего органа сведений о фактах совершения сделок с субъектами, включенными в указанный реестр.

При этом право назначения и проведения таких проверок предлагается предоставить органам Комитета госконтроля, таможенным и налоговым органам.

Учитывая требование Директивы №4 об осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси с использованием мер профилактического и предупредительного характера, осуществляемых контролирующими (надзорными) органами во взаимодействии с проверяемыми субъектами, предлагается вопрос о назначении внеплановых проверок проверяемых субъектов, имевших взаимоотношения с субъектами, внесенными в реестр, рассматривать только в случае, если ими не выполнены предъявленные требования контролирующего органа об устранении нарушений посредством добровольного налогообложения хозяйственных операций в соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 указа от 23 октября 2012 года №488 и доплаты налогов, сборов (пошлин).

В случае если проверяемый субъект не согласен с предъявленными требованиями контролирующего органа об устранении нарушений, ему предоставляется право представить на рассмотрение контролирующего органа мотивированное возражение и документы, подтверждающие действительность совершения хозяйственных операций с субъектом, включенным в реестр, которые будут учтены при принятии решения о назначении внеплановой проверки.
Корр. БЕЛТА
Также МНС Беларуси предлагал принять законодательный акт, который возложит ответственность на недобросовестных нанимателей за неуплату платежей при выплате зарплаты "в конвертах". Удалось ли это сделать?
МНС совместно с Минтруда, Минэкономики, Минфином был подготовлен и 31 декабря 2013 года в установленном порядке внесен на рассмотрение в Совет Министров проект указа "Об отдельных мерах по предотвращению выплаты (выдачи в натуральной форме) доходов без отражения в учете". Принятие законодательного акта главой государства выведет борьбу с выплатой заработной платы "в конвертах" на государственный уровень, позволит присоединиться к борьбе налоговых органов с данным негативным явлением в экономике также сотрудникам правоохранительных, контролирующих органов.

В целом проект указа направлен на пресечение и профилактику правонарушений в экономике и в условиях либерализации призван обеспечить функционирование легальных форм бизнеса и создание равных условий предпринимательской деятельности, способствовать развитию добросовестной конкуренции, устойчивому социально-экономическому развитию республики, что соответствует требованиям Директивы №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь".

Добросовестный субъект хозяйствования, который платит налоги, отражает в учете реальную выплаченную заработную плату своим работникам, должен быть заинтересован в принятии такого указа.

Кристина Владимировна
МНС активно работает над расширением функционала системы электронного декларирования. Какие новые возможности появились в этой связи у плательщиков, чего можно ожидать в ближайшее время?
В первом полугодии 2014 года для плательщиков - пользователей системы электронного налогового декларирования реализованы следующие возможности: уплаты налогов, сборов (пошлин) через портал МНС с использованием интернет-банкинга ОАО "АСБ "Беларусбанк" и ОАО "Белгазпромбанк"; заполнения непосредственно на портале МНС налоговых деклараций (расчетов) по налогу при упрощенной системе налогообложения, единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, подоходному налогу индивидуальных предпринимателей; получения на портале МНС извещений на уплату имущественных налогов плательщиками - физическими лицам, не имеющими средств электронной цифровой подписи.

Что касается перспектив, то до конца года планируется обеспечить взаимодействие бухгалтерской программы "1С" с порталом МНС в части предоставления электронных налоговых деклараций без использования программного обеспечения "Автоматизированное рабочее место плательщика"; предоставления на портал МНС электронных документов в рамках осуществления всех административных процедур налоговых органов.
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Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
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Банкинг без банков. Анна Кот
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Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
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