Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды

С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства", который минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу перед обществом. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды.
Какие процедуры в области природопользования отменены? Как это отразится на условиях ведения бизнеса? Какие предусмотрены механизмы саморегулирования? Изменится ли ответственность за нарушения природоохранного законодательства? Что изменится в работе контролирующих органов? На эти и другие вопросы по применению вступивших в силу норм декрета №7 ответят эксперты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции. Ответы будут публиковаться 5 марта после 11.00 по мере готовности.
Декрет №7 - достаточно объемный документ, который установил новые принципы взаимодействия бизнеса и государства. Мы не остались в стороне от этой работы и должны уже сейчас строить работу с субъектами хозяйствования по принципам, определенным в декрете. Это налагает ответственность в первую очередь на бизнес и на наши территориальные органы, которые являются контролерами и инспекторами в области охраны окружающей среды. Предусматриваются новые принципы работы с бизнесом. В части природоохранного законодательства декретом утверждены основные требования в области охраны окружающей среды, которые обязательны для соблюдения всеми субъектами хозяйствования. Иные требования, определенные в технических нормативно-правовых актах, являются добровольными. Но ряд технических нормативно-правовых актов будут все-таки обязательными, они определены в декрете.
Произошли некоторые изменения, которые направлены на либерализацию условий бизнеса. В основном это касается индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. Некоторые послабления произошли также для юридических лиц. Учитывая, что экологическая безопасность - часть национальной безопасности, то нельзя говорить, что на сегодняшний день эти послабления слишком обширны и велики. Разница заключается в том, на каких принципах будет строиться работа субъектов хозяйствования и государственных органов в части контрольной деятельности, приоритета предупреждения и профилактики правонарушений перед исключительным привлечением к ответственности.
Подходы в работе контролирующих органов в ближайшее время коренным образом будут изменены. В настоящее время проводится работа по изменению законодательства в области контрольной (надзорной) деятельности. Уменьшится количество проверок, приоритет будет на стороне профилактики правонарушений, а не на исключительно привлечении к ответственности. О необходимости применения таких подходов инспекторы по охране окружающей среды системы Минприроды уже уведомлены.
Изменение норм, определяющих меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства, не планируется.
При этом в свете декрета №7 персонализируется ответственность руководителя за ненадлежащую организацию работы юридического лица, предусматривается штраф от 10 до 200 базовых величин. Но применение такой ответственности возможно только при наступлении юридических последствий, определенных декретом №7. В частности, если непринятие мер повлекло причинение вреда, в том числе окружающей среде, и в таком деянии нет состава иного административного правонарушения либо преступления.
Согласно указу №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства" к микроорганизации относятся зарегистрированные в Беларуси коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно. Средняя численность работников субъектов малого предпринимательства - юридических лиц за календарный год определяется как: списочная численность работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); средняя численность работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей; средняя численность лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими лицами, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму работников).
Данная численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения.
Представление документов, подтверждающих принадлежность к микроорганизации, при осуществлении административных процедур не требуется.
Нет, не требуется.
Вам надлежит представить документы, предусмотренные пунктом 6.24 Перечня, утвержденного постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156, за исключением акта инвентаризации отходов производства, оформленного по устанавливаемой Минприроды форме, и копии инструкции по обращению с отходами производства организации (индивидуального предпринимателя).
Такая обязанность определена на уровне законодательного акта - закона "Об обращении с отходами". Декрет №7 отменяет необходимость соблюдения только требований технических нормативных правовых актов.
От проведения локального мониторинга окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, освобождаются индивидуальные предприниматели и микроорганизации.
Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух обязаны получать все субъекты хозяйствования (в том числе ИП и микрооорганизации), деятельность которых приводит к определенному количеству таких выбросов (суммарные валовые выбросы составляют более 3 т в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более 10 кг в год). Количество выбросов определяется на основании акта инвентаризации.
С 26 февраля 2018 года индивидуальные предприниматели и микроорганизации для получения разрешения на хранение и захоронение отходов производства, внесения изменений и (или) дополнений в такие разрешения, выдачи их дубликатов в территориальные органы Минприроды предоставляют заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по установленным формам и расчет годового количества образования отходов производства на основании нормативов образования отходов производства.
Формы заявок утверждены постановлением Минприроды от 22 октября 2010 года №44 "О некоторых мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104". Показатели нормативов образования отходов производства установлены в Приложении Ж экологических норм и правил (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности").
Рекомендуемые дифференцированные нормативы образования коммунальных отходов на расчетную единицу указаны в Приложении 2 к Правилам определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 27 июня 2003 года № 18/27.
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