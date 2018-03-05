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Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды

05.03.2018 | 11:00 - 12:00

С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства", который минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу перед обществом. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды.

Какие процедуры в области природопользования отменены? Как это отразится на условиях ведения бизнеса? Какие предусмотрены механизмы саморегулирования? Изменится ли ответственность за нарушения природоохранного законодательства? Что изменится в работе контролирующих органов? На эти и другие вопросы по применению вступивших в силу норм декрета №7 ответят эксперты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции. Ответы будут публиковаться 5 марта после 11.00 по мере готовности.

Участники:

Ольга Сазонова Начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси
Елена Корякина Начальник управления правового обеспечения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси
Андрей Шахэмиров Заместитель директора по государственной экологической экспертизе ГУО "Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов" Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси
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Вопросы конференции

Корр. БЕЛТА
Какие процедуры в области обращения с отходами отменены? Как это повлияет на деятельность индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций?
Корякина Елена

Декрет №7 - достаточно объемный документ, который установил новые принципы взаимодействия бизнеса и государства. Мы не остались в стороне от этой работы и должны уже сейчас строить работу с субъектами хозяйствования по принципам, определенным в декрете. Это налагает ответственность в первую очередь на бизнес и на наши территориальные органы, которые являются контролерами и инспекторами в области охраны окружающей среды. Предусматриваются новые принципы работы с бизнесом. В части природоохранного законодательства декретом утверждены основные требования в области охраны окружающей среды, которые обязательны для соблюдения всеми субъектами хозяйствования. Иные требования, определенные в технических нормативно-правовых актах, являются добровольными. Но ряд технических нормативно-правовых актов будут все-таки обязательными, они определены в декрете.

Произошли некоторые изменения, которые направлены на либерализацию условий бизнеса. В основном это касается индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. Некоторые послабления произошли также для юридических лиц. Учитывая, что экологическая безопасность - часть национальной безопасности, то нельзя говорить, что на сегодняшний день эти послабления слишком обширны и велики. Разница заключается в том, на каких принципах будет строиться работа субъектов хозяйствования и государственных органов в части контрольной деятельности, приоритета предупреждения и профилактики правонарушений перед исключительным привлечением к ответственности.

Корр. БЕЛТА
С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства". Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды. Как новые условия отразятся на работе контролирующих органов?
Корякина Елена

Подходы в работе контролирующих органов в ближайшее время коренным образом будут изменены. В настоящее время проводится работа по изменению законодательства в области контрольной (надзорной) деятельности. Уменьшится количество проверок, приоритет будет на стороне профилактики правонарушений, а не на исключительно привлечении к ответственности. О необходимости применения таких подходов инспекторы по охране окружающей среды системы Минприроды уже уведомлены.

Корр. БЕЛТА
Изменится ли ответственность за нарушение природоохранного законодательства в связи с либерализацией требований?
Корякина Елена

Изменение норм, определяющих меры ответственности за нарушение природоохранного законодательства, не планируется.

При этом в свете декрета №7 персонализируется ответственность руководителя за ненадлежащую организацию работы юридического лица, предусматривается штраф от 10 до 200 базовых величин. Но применение такой ответственности возможно только при наступлении юридических последствий, определенных декретом №7. В частности, если непринятие мер повлекло причинение вреда, в том числе окружающей среде, и в таком деянии нет состава иного административного правонарушения либо преступления.

Александр Корж, г. Минск
Каким документом будет подтверждаться отнесение субъекта хозяйствования к микроорганизации, и обязаны ли они представлять данный документ при осуществлении административных процедур?
Корякина Елена

Согласно указу №255 "О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства" к микроорганизации относятся зарегистрированные в Беларуси коммерческие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 человек включительно. Средняя численность работников субъектов малого предпринимательства - юридических лиц за календарный год определяется как: списочная численность работников в среднем за год (за исключением работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, в связи с усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет); средняя численность работающих по совместительству с местом основной работы у других нанимателей; средняя численность лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам (в том числе заключенным с юридическими лицами, если предметом договора является оказание услуги по предоставлению, найму работников).

Данная численность работников определяется в целом по юридическому лицу, включая филиалы, представительства и иные его обособленные подразделения.

Представление документов, подтверждающих принадлежность к микроорганизации, при осуществлении административных процедур не требуется.

Сергей, г. Витебск
Необходимо ли ИП и микроорганизациям разрабатывать (утверждать) инструкцию по обращению с отходами производства, нормативы их образования, проводить инвентаризацию в случае, если им требуется получение разрешения на хранение и захоронение отходов производства?
Корякина Елена

Нет, не требуется.

Ольга Т.
Я являюсь индивидуальным предпринимателем, попадаю под действие декрета №7, т.е. освобождаюсь от разработки инструкции по обращению с отходами производства, нормативов образования отходов и могу не проводить инвентаризацию. Но в 2018 году мне будет необходимо получать новое разрешение на хранение и захоронение отходов производства. В связи с этим вопрос - должна ли я представить документы, перечисленные в перечне п.6,24 Постановления СМ РБ №156, или из этого перечня исключаются для меня копия инструкции, акт инвентаризации и расчет годового количества образования отходов на основании нормативов? Спасибо.
Корякина Елена

Вам надлежит представить документы, предусмотренные пунктом 6.24 Перечня, утвержденного постановлением Совета Министров от 17 февраля 2012 года №156, за исключением акта инвентаризации отходов производства, оформленного по устанавливаемой Минприроды форме, и копии инструкции по обращению с отходами производства организации (индивидуального предпринимателя).

Евгений, г.Могилев
Есть ли необходимость разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, так как общие требования в области охраны окружающей среды, утвержденные декретом № 7, такой обязанности не устанавливают?
Сазонова Ольга

Такая обязанность определена на уровне законодательного акта - закона "Об обращении с отходами". Декрет №7 отменяет необходимость соблюдения только требований технических нормативных правовых актов.

Татьяна Литвинович, Могилев
Какие субъекты хозяйствования освобождаются от необходимости проводить локальный мониторинг окружающей среды?
Корякина Елена

От проведения локального мониторинга окружающей среды, объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, освобождаются индивидуальные предприниматели и микроорганизации.

Андрей В., Минск
С какого количества нормируемых выбросов (т/год) природопользователи, у которых согласно акту инвентаризации валовые выбросы составляют более трех тонн в год, должны получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух? Какому кругу организаций, с учетом действия декрета №7, не требуется получение разрешения на выбросы?
Корякина Елена

Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух обязаны получать все субъекты хозяйствования (в том числе ИП и микрооорганизации), деятельность которых приводит к определенному количеству таких выбросов (суммарные валовые выбросы составляют более 3 т в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более 10 кг в год). Количество выбросов определяется на основании акта инвентаризации.

Евгений, г. Могилев
Каким образом с 26 февраля 2018 года осуществляется выдача разрешений на хранение и захоронение отходов производства индивидуальным предпринимателям и микроорганизациям?
Сазонова Ольга

С 26 февраля 2018 года индивидуальные предприниматели и микроорганизации для получения разрешения на хранение и захоронение отходов производства, внесения изменений и (или) дополнений в такие разрешения, выдачи их дубликатов в территориальные органы Минприроды предоставляют заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по установленным формам и расчет годового количества образования отходов производства на основании нормативов образования отходов производства.

Формы заявок утверждены постановлением Минприроды от 22 октября 2010 года №44 "О некоторых мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104". Показатели нормативов образования отходов производства установлены в Приложении Ж экологических норм и правил (ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности").

Рекомендуемые дифференцированные нормативы образования коммунальных отходов на расчетную единицу указаны в Приложении 2 к Правилам определения нормативов образования коммунальных отходов, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 27 июня 2003 года № 18/27.

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Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к. 303 (ст.м. "Купаловская", рядом с ТЮЗом).

Руководитель пресс-центра: Криставчук Светлана Алексеевна

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