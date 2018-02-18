Активным участием в выборах население показывает степень доверия, а также выставляет оценку работе депутатов. Такое мнение высказал сегодня директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров в передаче "Наши новости" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Высокая активность избирателей, о которой свидетельствует явка на досрочном голосовании, доказывает, что депутаты местных Советов нужны людям, государству. Они решают многие проблемы, до которых не всегда доходят руки управленцев", - сказал Игорь Котляров. И привел пример из своего детства, когда усилиями депутатов местного Совета был построен стадион.

"Сегодня люди идут на выборы с надеждой, что народные избранники будут работать еще лучше. Они понимают, что выбирают будущее на ближайшие 4 года. Если бы люди оценивали деятельность депутатов плохо, то вряд ли бы стали голосовать", - добавил Игорь Котляров.

По данным Центризбиркома, средний возраст кандидата на выборах в местные Советы депутатов довольно небольшой. Однако далеко не каждый избиратель, по мнению Игоря Котлярова, готов отдать свой голос за молодого и неопытного человека. "Голосовать будут в основном за тех, кто способен решать проблемы в регионе, отвечать на вопросы, которые ставят избиратели. За тех, кто зарекомендовал себя в жизни. На участках, где баллотируются именно такие кандидаты, будет высокая явка. Это значит, что люди доверяют таким кандидатам, но в последующем потребуют, чтобы те выполняли свои обещания".-0-