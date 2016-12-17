Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетили детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравили детей с Новым годом, Рождеством и вручили подарки, оказали помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции также присоединились общественные объединения и другие организации.

Благотворительная акция "Наши дети" стала хорошей белорусской традицией, заявил сегодня журналистам председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране существует хорошая традиция, когда в новогодние и рождественские дни детям уделяется дополнительное внимание. Праздничная атмосфера роднит. Это замечательно и, я бы даже сказал, патриотично. Отмечу, что с каждым годом к акции "Наши дети" присоединяется все больше спонсоров", - сказал Михаил Мясникович. Он добавил, что каждое поколение по-своему встречает Новый год. "Ожидания, конечно, отличаются. Сегодня у детей больше возможностей - наши желания Деду Морозу были проще, но всегда это был большой праздник. Радует, что хорошие белорусские традиции сохранились и продолжают нас объединять", - подчеркнул он.

Сегодня председатель Совета Республики принял участие в благотворительном празднике в Кобрине. Его гостями стали около 470 детей: воспитанники Кобринской детской деревни, Дывинского детского дома, Кобринской школы-интерната, дети из приемных, многодетных и малообеспеченных семей, а также талантливые школьники города и района. Для мальчиков и девочек была организована развлекательная программа у елки, показано новогоднее театрализованное представление. Никто из детей не остался без внимания и сладкого подарка.

В целом в акции "Наши дети", которая продлится до 8 января, примут участие более 200 тыс. маленьких жителей Брестской области. Праздники с участием представителей органов власти, руководителей предприятий, ведомств и организаций, известных спортсменов и деятелей культуры пройдут повсеместно. В частности, делегация региона в составе 100 человек 22-23 декабря посетит республиканский новогодний праздник в Минске. Еще около 450 мальчиков и девочек со всех районов получили приглашения на областную елку, которая состоится 29 декабря в Бресте.

На проведение благотворительной акции из областного бюджета направлено более Br30 тыс. Также ожидается, что будет привлечено не менее Br35 тыс. спонсорской помощи.