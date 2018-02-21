Беларусь будет конкурентоспособна на общем рынке электроэнергии в ЕАЭС. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на итоговой коллегии Минэнерго, передает корреспондент БЕЛТА.

"У белорусской энергосистемы есть очень серьезные конкурентные преимущества. Наша энергосистема сегодня эффективнее, чем в других странах Евразийского экономического союза", - отметил министр.

По его словам, Беларусь продолжает придерживаться позиции, что общий электроэнергетический рынок в ЕАЭС полноценно заработает лишь с созданием общего рынка газа. "Белорусская сторона заинтересована, чтобы по времени эти процессы были синхронизированы. Мы считаем, что без создания общего рынка газа обеспечить полномасштабную работу общего электроэнергетического рынка на конкурентных условиях не представляется возможным", - сказал Владимир Потупчик.

Как сообщалось ранее, общий электроэнергетический рынок ЕАЭС должен быть сформирован к 1 июля 2019 года, общий рынок газа - к 1 января 2025 года.-0-