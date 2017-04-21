Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.
Беларусь демонстрирует уникальную по своей дееспособности модель мира и стабильности. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА руководитель Центра политической и экономической социологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук, доцент Николай Щёкин, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.
В мире накопилось много агрессии, продолжил собеседник. "Беларусь доказала, что способна отвечать на непростые вызовы, отстаивать национальные интересы, защищать суверенитет и независимый курс страны, - подчеркнул Николай Щёкин. - Очень важно, чтобы стабильность и впредь основывалась на гармоничном взаимодействии системы управления, всех социальных структур и слоев белорусского общества".
По его словам, попытки изолировать Беларусь оказались безрезультатны из-за исключительной открытости страны, умения вести равноправный диалог и выстраивать конструктивные отношения с другими государствами по всем направлениям внешней политики. "При этом нужно понимать, что мир - заслуга не только государства, но и каждого человека. Цивилизационно-культурный код нашего общества всегда основывался на доброте, терпимости, совестливости, христианских ценностях. Белорусскому обществу претят любые двойные стандарты", - считает эксперт.
В мире изменяются не только политические, но и экономические реалии. "Беларуси следует максимально использовать возможности интеграции, строить свое технологическое будущее в соответствии с пятым и шестым экономическим укладом", - резюмировал Николай Щёкин.
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