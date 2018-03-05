Беларуси и России нужно усовершенствовать механизм урегулирования споров по поставкам продовольствия. Такое мнение сегодня высказал декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин во время интернет-видеобрифинга на сайте информационно-аналитического портала Союзного государства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Эксперт отметил, что механизм разрешения подобных разногласий на уровне правительств двух стран уже есть. "Было бы неплохо, если бы эти проблемы разрешались на уровне союзного руководства, того же Посткома Союзного государства", - считает Вадим Гигин. Кроме того, на его взгляд, необходимо прилагать усилия, чтобы на разрешение разногласий уходило как можно меньше времени - в идеале максимум сутки.

Он добавил, что Беларусь и Россию связывают близкие двусторонние отношения, общее информационное и культурное пространство, а Союзное государство служит примером интеграции на постсоветском пространстве.

Как сообщалось, делегация Беларуси в Москве продолжает диалог с российскими коллегами, чтобы найти решение по вопросу запрета ввоза белорусской молочной продукции. Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока из Беларуси на 15 марта (ранее заявлялось, что запрет должен начать действовать с 6 марта). Речь идет о такой продукции, как молоко и сливки пастеризованные, стерилизованные и ультрапастеризованные наливом; молоко и сливки сухие, концентрированные, консервированные и сгущенные; сыворотка молочная наливная, концентрированная, сухая; концентрат сывороточного и молочного белка.