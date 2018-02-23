Белорусская молодежь воспитывается на примерах высокого патриотизма защитников Отечества. Это отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, общаясь с журналистами после торжественной церемонии по случаю празднования 100-летия Вооруженных Сил Беларуси на площади Победы в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с детства знаем, что армия - это мужество, героизм, стойкость и сила характера. Мужчины должны быть готовы защищать свое Отечество. Наша молодежь воспитывается именно на таких приоритетах, на примерах высокого патриотизма. И я не сомневаюсь, что молодое поколение в случае необходимости не подведет ни отцов, ни дедов", - сказал губернатор.

По случаю Дня защитников Отечества и 100-летия Вооруженных Сил в Витебске на площади Победы состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, прошел митинг.

К присутствующим обратился председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. "Сегодня мы отмечаем главный армейский праздник, который стал общенародным. Он объединяет разные поколения, наполняет сердца чувством гордости и глубокого уважения к тем, чей ратный подвиг навсегда останется воплощением истинной любви к Родине и своему народу. Историческая летопись нашей страны наполнена примерами героизма его защитников. В этом святом для каждого витебчанина месте мы отдаем дань памяти и уважения всем тем, кто беспримерным мужеством и самоотверженностью отстоял свободу и независимость нашей Родины", - сказал он.

Председатель горисполкома подчеркнул, что в летопись воинской славы страны навечно вписаны имена героев-земляков: Льва Доватора, Александра Горовца, Петра Машерова, Миная Шмырева, Алексея Данукалова, Константина Заслонова. 127 уроженцев Витебской области удостоены звания Героя Советского Союза. "В год 100-летия Вооруженных Сил мы с особым чувством отмечаем заслуги белорусских воинов. Чествуем всех, кто создавал и укреплял армию, кто в наши дни обеспечивает суверенитет и независимость страны, нерушимость ее границ, кто достойно продолжает традиции беззаветного служения Отечеству. Сегодня, когда в мире есть немало тревожных вызовов и угроз, мощный боевой потенциал белорусской армии остается важнейшей гарантией национальной безопасности страны", - отметил Виктор Николайкин.

Кроме митинга на площади Победы были организованы показательные выступления воспитанников Витебского кадетского училища, парадным маршем прошли военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, представители внутренних войск, а также МЧС.

Продолжит празднования торжественное собрание и концерт в КЗ "Витебск" (в 15.00). А в 21.00 небо над площадью Победы озарят огни красочного салюта.

Праздничные мероприятия продолжаться 25 февраля. В комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии пройдет военно-спортивный праздник (начало в 11.00). В программе концерт творческих коллективов учреждений культуры и образования, костюмированные показательные выступления мастеров верховой езды молодежного общественного объединения "Конноспортивный клуб "Калипсо", выставка военной техники, городской конкурс снежных скульптур.

Кроме того, состоятся состязания по мини-футболу на снегу, дартсу, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту. Желающие смогут покататься на лошадях и конных упряжках. Будет работать выездная торговля. Свои услуги предложит пункт проката зимнего спортивного инвентаря. Гостей праздника обещают угостить солдатской кашей, которая будет приготовлена в полевой походной кухне.-0-