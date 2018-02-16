Указ Президента Беларуси №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" начал действовать в Беларуси 12 февраля 2017 года. Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск.

Безвизовый режим в Гродненском районе придал импульс развитию бизнеса в регионе. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Портной принял участие в итоговой коллегии управления спорта и туризма Гродненской области. Замминистра отметил, что региону удается успешно работать во всех направлениях, заметен эффект и в развитии туризма. "Страна, не имеющая нефти и газа, способна зарабатывать на туризме, на инфраструктуре, тем более способствует тому и положение в самом центре Европы. Гродненская область это уже активно делает", - сказал он. В 2017 году Гродно и окрестности посетило свыше 52 тыс. так называемых безвизовых туристов. Возросший туристический поток вызвал интерес и бизнеса. В Гродно открылись несколько новых гостиниц, объектов общепита. Было создано свыше 400 новых рабочих мест. Туристы потратили в регионе свыше 12 млн евро.

"В течение двух месяцев регион представит серьезный документ - программу развития туризма в Гродненской области, которая будет включать целый комплекс мероприятий. Она должна дать ответы на вопросы о том, что мешает туризму на законодательном уровне, что необходимо изменить в этом направлении. Также ее положения должны предусматривать развитие инфраструктуры, проведение маркетинговых мероприятий, создание благоприятных условий для среднего и малого бизнеса. Это должно дать толчок для роста экономики", - отметил Михаил Портной. Он подчеркнул, что вклад в ВВП от туризма в случае успешной реализации положений программы должен возрасти в разы.

"В 2018 году увеличен не только срок пребывания безвизовых туристов в Гродненском и Брестском регионах, важно, что в зону вошли железнодорожные вокзалы и аэропорты в Гродно и Бресте. Они в перспективе должны составить конкуренцию аэропортам Вильнюса и Варшавы. Но для этого надо серьезно поработать", - подчеркнул заместитель министра. По его мнению, что активнее надо развивать инфраструктуру не только воздушных, но и водных, железнодорожных путей сообщения.

Михаил Портной отметил, что от развития туризма важен не только экономический эффект. "Зачастую иностранцы приезжают в Беларусь с каким-то искаженным представлением о ней. Однако, увидев чистую, красивую, безопасную, открытую для гостей страну, хотят вернуться сюда снова", - подчеркнул он.

Как отметил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик, в регионе отмечают рост интереса иностранных туристов. Только в рамках безвизового режима с начала 2018 года Гродно и окрестности посетили свыше 3,6 тыс. гостей из 23 стран. На ближайший уик-энд зарегистрировались для визита в областной центр свыше 800 иностранцев.

Указ №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", вступивший в силу 1 января, увеличил срок временного пребывания в туристических целях иностранных граждан до 10 суток, расширены территории для временного пребывания иностранных туристов, увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях. Доступная для безвизовых туристов зона под Гродно была расширена на весь Гродненский район, помимо автомобильных пунктов пропуска доступными для такого рода гостей стали железнодорожный и авиационный транспорт.-0-