Демократичные выборы опираются на мнение избирателей и их право на волеизъявление. Об этом заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, которая сегодня досрочно проголосовала на выборах кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы ЦИК, даже в округах, где зарегистрирован только один кандидат в депутаты, выборы должны состояться. "Выборы в любом случае нужно проводить. Поскольку если из числа явившихся избирателей более 50% проголосуют против, то депутат не будет избран. То есть избиратели получат право высказаться. Ввод обязательной альтернативы, как это сделано в некоторых государствах, - это торговля лояльностью", - сказала Лидия Ермошина.

Что касается графы "против всех", то ее исключение (а такие предложения поступают) глава ЦИК считает недемократичной мерой. "Здесь нужно опираться не на мнение ОБСЕ, а на мнение избирателей", - уверена Лидия Ермошина.

Комментируя призывы к порче бюллетеней, которые порой появляются в интернете, председатель Центризбиркома отметила, что это деяние, совершенное против выборов, противодействие избирательному процессу, которое может повлечь административную ответственность.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно с 13 по 17 февраля. В первый день открылись 5 620 участков, в основной день выборов, 18 февраля, их будет на 250 больше. Проголосовать досрочно можно до 17 февраля с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.