В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.

Депутатом местного Совета должен быть человек с активной жизненной позицией, профессионал своего дела и главное - решающий проблемы людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов во время голосования на своем избирательном участке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я считаю себя ответственным избирателем, потому что мне совершенно небезынтересно, кто придет в представительные органы власти. И от этого зависит прежде всего будущее страны. Я думаю, наша страна достойна спокойного, стабильного будущего", - сказал Леонид Анфимов.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-