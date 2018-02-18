В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.
Число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.
Депутатом местного Совета должен быть человек с активной жизненной позицией, профессионал своего дела и главное - решающий проблемы людей. Таким мнением с журналистами поделился председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов во время голосования на своем избирательном участке, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я считаю себя ответственным избирателем, потому что мне совершенно небезынтересно, кто придет в представительные органы власти. И от этого зависит прежде всего будущее страны. Я думаю, наша страна достойна спокойного, стабильного будущего", - сказал Леонид Анфимов.
Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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