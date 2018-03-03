Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября 2017 года подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

Депутаты должны больше внимания уделять поддержке малого и среднего бизнеса на селе. Такое мнение высказал журналистам председатель Брестского областного Совета депутатов Сергей Ашмянцев, комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА итоги отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома о результатах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

"Самый главный вопрос, и Президент на это вчера обращал внимание, - занятость населения. Конечно, это задача местных органов власти, в том числе представительной. Я считаю, что избранным депутатам нужно больше внимания уделить поддержке малого и среднего бизнеса, особенно в сельской местности, потому что там, как нигде, много вопросов", - отметил Сергей Ашмянцев.

Большие резервы для региона, по его мнению, заключаются в развитии туристической деятельности. Для Брестской области это особенно характерно в связи с наличием уникальных достопримечательностей и десятидневным безвизовым режимом въезда и выезда иностранных граждан на территорию пяти районов туристско-рекреационной зоны "Брест".

"Тем самым нужно задействовать объекты туристической инфраструктуры, торговли, общепита, гостиниц, агроусадеб. Это, в свою очередь, создание новых рабочих мест, решение вопроса занятости населения, так что развивать туристическую деятельность необходимо повсеместно, тем более нам есть что предложить как для своих граждан, так и для туристов. Советы депутатов не должны быть в стороне от решения этого вопроса", - подчеркнул председатель облсовета.

Сегодня состоялась 22-я сессия областного Совета депутатов 27-го созыва, на которой был заслушан отчет его председателя о деятельности Совета в 2017 году и состоянии дел на подведомственной территории. В работе сессии принял участие председатель облисполкома Анатолий Лис.