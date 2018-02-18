Депутаты являются проводником между жителями и органами исполнительной власти. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко", сенатор Николай Мартынов.

"Если простой человек пожелает донести свою проблему или предложения до представителей исполнительных органов власти, то гораздо эффективнее это можно сделать через депутатов. Они являются прямым проводником между жителями и органами исполнительной власти", - подчеркнул Николай Мартынов.

По его мнению, нельзя относиться к участию в политической кампании по выборам депутатов в местные Советы инфантильно. "Голосование - это не просто проставление птички в графе, а важный процесс, влияющий на дальнейшее взаимодействие народа, исполнительной и законодательной ветвей власти. При этом важно участие каждого гражданина, ведь толокой можно сделать многое, в том числе выбрать тех представителей, которые в будущем добросовестно будут выполнять возложенные на них статусом депутата обязанности, ответственно подходить к решению поставленных населением вопросов, а также активно работать на процветание своего населенного пункта и улучшение жизни людей", - подчеркнул собеседник.-0-