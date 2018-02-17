Финал национального отбора на "Евровидение-2018" показал перспективных белорусских артистов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА композитор и продюсер Вадим Рузов, комментируя итоги шоу, прошедшего накануне в прямом телеэфире.

Вадим Рузов следит за национальным отбором на конкурс постоянно, несколько раз песни композитора звучали в финале. По его мнению, возможность показать себя широкой аудитории стимулирует белорусских исполнителей в поиске интересных решений.

Гюнешь представила одну из лучших композиций за годы ее участия в отборе, считает Вадим Рузов, песню хочется прослушать не раз. "Гюнешь выступила отлично, спев на одном дыхании, одухотворенно, ярко, показав свой прекрасный вокал. Интересная форма песни со сквозным развитием, певица как бы слилась с музыкой", - прокомментировал собеседник.

Гюнешь

Как перспективную отметил композитор группу "Радиоволна". Хорошую заявку сделал и начинающий певец Кирилл Гуд. Продолжив развиваться, он сможет в недалеком будущем бороться за путевку на "Евровидение" очень серьезно. Особенным было выступление группы Shuma. Команда подготовила песню на родном языке, номер был интересным и выбивался из общей картины.

Группа "Радиоволна"

Группа Shuma

Что касается выбора белорусских зрителей и жюри, отдавших свои голоса за украинского певца ALEKSEEV (Никиту Алексеева), по мнению композитора, это возможность оказаться на высоких позициях в итоговой таблице финала "Евровидения". ALEKSEEV популярен, у него большой фан-клуб и хорошие данные.

ALEKSEEV

Как и все белорусские зрители, Вадим Рузов будет болеть за представителя Беларуси на "Евровидении" и желает, чтобы результат был как можно выше.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне.-0-