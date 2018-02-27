Гармонизация образовательных стандартов имеет особое значение для Союзного государства, заявил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед совместным заседанием коллегий Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это заседание коллегии долгожданное, накопилось достаточно много вопросов, в частности, по совершенствованию и гармонизации учебных процессов, образовательных стандартов. Будет также обсуждаться вопрос учреждения премии Союзного государства в области науки и техники. Об этом мы уже неоднократно говорили. Уверен, что этот вопрос будет решен, идет отработка технических шагов", - сказал Григорий Рапота.

Также важными темами для обсуждения станут создание единого научно-технологического пространства Союзного государства, совершенствование деятельности Белорусско-российского университета в Могилеве, вопросы молодежной политики. "Наверное, мы будем расширять тематику олимпиад, которые у нас проходят регулярно", - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что образовательная и научно-техническая сферы играют особую роль в интеграционном процессе Союзного государства.-0-