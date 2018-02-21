Контакты, связи, солидарность и доверие между народами - основа достижения ЦУР, заявила сегодня журналистам национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на пресс-конференции Регионального форума национальных координаторов по достижению ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все 17 Целей устойчивого развития универсальны, но достигнуть их нельзя в одиночку. Важно, чтобы каждый из нас мог участвовать в этой работе. Поэтому необходимо партнерство между государствами, ветвями власти, гражданским обществом, бизнесом, добрососедские отношения на условиях взаимопонимания, уважения и поддержки", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Беларусь, которая уже выработала национальную архитектуру работы по достижению ЦУР, особое внимание уделяет парламентской составляющей и роли гражданского общества, отметила она. "Но подчеркну: недостаточно работы в отдельно взятой стране. Конечно, мы все бережем свой дом. Но есть и общий дом - планета Земля. И сохранность этого дома зависит от каждого из государств. Поэтому контакты, связи, партнерство, солидарность, доверие между народами являются основой для достижения поставленных целей", - добавила Марианна Щеткина.

Также она поблагодарила первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед, которая прилетела в Беларусь для участия в форуме. "Это важно, потому что мы можем из первых уст услышать точку зрения ООН. Именно ей принадлежит роль объединяющего центра, координатора деятельности государств", - подчеркнула Марианна Щеткина.

Региональный форум национальных координаторов проходит в Минске 21-22 февраля. Он собрал делегации более чем из 40 стран. Это высокие должностные лица, представители международных организаций. Участники форума обменяются опытом по достижению Целей устойчивого развития, обсудят проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ключевые предложения и идеи, озвученные на мероприятии, будут отражены в резюме председателя на заключительной сессии конференции. Эти итоги предполагается представить на Региональном форуме по устойчивому развитию для региона ЕЭК ООН, который пройдет в Женеве 1-2 марта.