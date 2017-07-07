Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.

Логотип Евроигр-2019 будет узнаваем среди других спортивных брендов. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Тараненко.

"Эмблема II Евроигр отражает дух олимпийского движения: пять цветов, как и на олимпийских кольцах. Дизайнеры, на мой взгляд, поработали хорошо. Уверен, логотип Евроигр-2019 будет узнаваем среди других спортивных брендов", - отметил Леонид Тараненко.

Именитый атлет также высказал свои пожелания по поводу талисмана предстоящих Евроигр в Минске. "Талисман должен быть ярким, не слишком замысловатым, но отражающим современные тенденции в дизайне. На мой взгляд, необходимо сделать упор на белорусский колорит, чтобы страна запомнилась гостям надолго. К примеру, талисман Олимпиады-80 Мишка точно отражал спортивный дух, настроение соревнований. Его образ запомнился всем участникам и гостям, о нем даже сейчас вспоминают с ностальгией", - рассказал олимпийский чемпион.

Как сообщалось, организаторы II Европейских игр объявили открытый публичный конкурс и уже готовы принимать от авторов варианты работ.-0-