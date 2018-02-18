В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.
Число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.
Местные выборы в Беларуси становятся менее рутинными, идет реальная борьба за власть. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава Центризбиркома рассказала, что избирательная кампания проходит спокойно. А запомнится она Лидии Ермошиной тем, что кандидаты в депутаты стали активнее бороться за мандаты. По сравнению с выборами 2014 года претенденты на места в Советы 28-го созыва проводили больше агитационных мероприятий. Чаще проявлял себя ряд общественных объединений и политических партий. "От рутинных вялых местных выборов мы переходим к выборам активным, где действительно идет реальная борьба за власть, пусть и общественную", - отметила руководитель ЦИК.
Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков открылись в штатном режиме. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-
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