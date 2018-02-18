Местным Советам нужно больше брать на себя ответственности по решению вопросов людей. Такое мнение высказал сегодня журналистам после голосования на участке №32 по выборам в местные Советы 28-го созыва в Могилеве председатель облисполкома Владимир Доманевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Депутатские полномочия дают дополнительные возможности обращаться в органы исполнительной власти, решать с местным населением те проблемы и вопросы, которые их беспокоят. Лично я сделал свой выбор за людей, на кого могу рассчитывать и которые нацелены на конструктивный диалог, с кем будет возможность решать вопросы по социально-экономическому развитию региона", - отметил губернатор.

По его мнению, на любые выборы необходимо ходить и обязательно принимать участие, потому что это одна из форм проявления гражданственности, участие в общественной жизни. "Не прав тот человек, который каким-то образом хочет показать, что он вне общества, и его не интересуют те проблемы, что решаются в обществе", - считает Владимир Доманевский.

Он также обратил внимание органов представительной власти на необходимость решения повседневных, насущных для граждан вопросов, с которыми люди обращаются в вышестоящие исполнительные органы власти. "Многие из таких вопросов можно и нужно решить на местах", - резюмировал Владимир Доманевский.-0-