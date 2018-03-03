Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 января подписал декрет №1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.

Приоритетными задачами для Минска на 2018 год будут повышение зарплат, контроль за ценообразованием и создание рабочих мест. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, комментируя итоги отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома, который состоялся 2 марта.

По словам Андрея Шорца, именно на вопросах занятости и роста доходов населения местной власти необходимо сконцентрировать усилия. В частности, в текущем году должно быть создано около 30 тыс. рабочих мест. Также немаловажно выполнение экономических показателей, мониторинг цен. "Приняты соответствующие решения исполкома, определены задания. Их нужно выполнять", - сказал он.

Одним из значимых направлений деятельности для Мингорисполкома остается взаимодействие с инвесторами. В городе реализуется большое количество инвестиционных проектов. "Эта работа будет продолжена", - отметил Андрей Шорец.

Вчера во время отчета у Президента обсуждались меры, которые позволят обеспечить устойчивый экономический рост и повысить уровень жизни граждан. Особое внимание уделено достижению результатов, важных для простых людей. В их числе рост зарплат, создание высокопроизводительных рабочих мест, снижение инфляции.

В 2017 году валовой региональный продукт Минска увеличился на 3% до Br28,3 млрд при задании роста на 1,8%. На столицу приходится 26,9% валового внутреннего продукта Беларуси. Главным источником роста экономики стала промышленность. Также возросла производительность труда, экспорт товаров и услуг.-0-