Мощный толчок развитию регионов может дать крупный бизнес, и задача властей - создать в глубинке привлекательные условия для серьезных деловых людей. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом БЕЛТА председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, комментируя отчет правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

Губернатор отметил, что неравномерное развитие регионов влияет на качество жизни людей, и поэтому ситуацию необходимо выравнивать. Один из действенных механизмов - привлечение инвесторов. Пока в стране самая высокая концентрация предприимчивых людей в столичном регионе. "К сожалению, не особо хотят бизнесмены уходить на периферию и развивать там производство. У них на то есть свои основания и целый ряд объективных и субъективных причин. Задача местных и центральных властей - действуя согласованно, создавать в регионах привлекательные условия для бизнеса, мелкого и крупного, отечественного и зарубежного. К слову, в Витебской области уже есть примеры привлечения значительных инвестиций. Так, строящийся в Миорах завод белой жести - огромнейшее предприятие с суммой вложений 250 млн евро", - сказал руководитель области.

По мнению Николая Шерстнева, развитие регионов базируется на двух основных составляющих - это госполитика по поддержке регионов и привлечение в глубинку существенных негосударственных инвестиций. "И первое, и второе одинаково значимо. Государственная поддержка - это строительство новых дорог, содействие важным для страны производственным объектам. Привлечение бизнеса, как белорусского, так и зарубежного, - это создание новых высокопроизводительных, а значит, высокодоходных рабочих мест, существенные отчисления в бюджет, укрепление социальной сферы, а в целом - развитие региона и улучшение качества жизни наших людей", - резюмировал губернатор.