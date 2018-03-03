Новые высокопроизводительные рабочие места обеспечат высокую зарплату. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, комментируя итоги отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.
"Главой государства поставлен ряд актуальных задач перед должностными лицами, исполнительной властью. Они характерны для всех регионов, в том числе для Гродненской области. Я бы назвал три основных фактора, наиболее волнующих население, - это занятость, заработная плата и цены", - отметил Владимир Кравцов.
"Если касаться занятности, то перед регионом стоит задача создания новых рабочих мест. Причем это должны быть высокопроизводительные рабочие места, где человек трудится с высокой отдачей и высокой заработной платой", - добавил губернатор. Также актуальная тема - повышение заработной платы в социальной сфере. И найти источники финансирования для этих целей - задача именно областного исполнительного комитета.
"Рычагов для контроля за ценообразованием достаточно. В том числе структуры МАРТ в регионах. Все должны мониторить состояние дел в этой сфере, отслеживать и выявлять причины того или иного всплеска цен. Есть много факторов, влияющих на изменение цен, порой, вплоть до меркантильных соображений продавцов. В этом случае надо реагировать и ставить их на место", - резюмировал Владимир Кравцов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN