Объявление Года малой родины позволит реализовать инициативы людей в содействии своему региону. Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Председатель облисполкома подчеркнул, что при объявлении Года малой родины отмечалось, что это будет способствовать в том числе тому, чтобы обратить внимание людей, которые имеют и финансы, и должности, на необходимость содействия родному региону. "И это правильно. Мы будем всячески в пределах своих возможностей и сил обустраивать территории", - сказал он.

Николай Шерстнев напомнил, что его малая родина - Оршанский район. Однако очень многое связывает его и с Витебском. "Здесь учился пять лет в государственной академии ветеринарной медицины, создал семью, родилась дочь, поэтому и Витебск - тоже моя родина, которой я очень дорожу", - подчеркнул руководитель области.

Касаясь альма-матер, он отметил, что за последние годы академии был передан стадион, чтобы у студентов была возможность заниматься на открытом воздухе в летнее время. К маю здесь планируется открыть спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол. В перспективе - построить за общежитием №7 крупный стадион. Необходимость в таком объекте очевидна: сегодня в академии учатся около 2,5 тыс. студентов, а возможностей заниматься на улице недостаточно. "Это тот же пример того, что нужно вкладываться, делом помогать родному селу, поселку, вузу, чтобы тебя помнили, уважали и в будущем были последователи", - добавил Николай Шерстнев.-0-