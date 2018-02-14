Переход к цифровой экономике требует качественного пересмотра системы образования. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель директора администрации Парка высоких технологий Александр Мартинкевич, который принимает участие в семинаре-совещании "Цифровая экономика - новые возможности развития", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Мартинкевич отметил, что в мире Беларусь ассоциируют со страной, которая может создавать современные востребованные всем сообществом цифровые продукты. Благодаря подписанному декрету о цифровой экономике, Беларусь может стать ведущим центром знаний по самым прогрессивным направлениям. "Однако изменения, которые нас ожидают, требуют пересмотра системы образования. Упор следует делать именно на повышении его качества. Если нам это удастся сделать, то мы сможем войти в число передовых стран, которые будут готовы успешно решать вызовы, стоящие перед мировой экономикой", - считает эксперт.

Он также подчеркнул, что в IT-сфере во всем мире происходят глобальные изменения. Так, в некоторых странах уже появились такси и автобусы без водителей, магазины без продавцов и кассиров, банки без операторов. "Одномоментно внедрить цифровые инструменты в экономику страны не получится - для этого нужно подготовить базу. На это как раз и направлен декрет", - сказал Александр Мартинкевич.

Развитие цифровой экономики приведет к появлению новых цифровых продуктов и бизнес-моделей, возрастет напряжение на рынке труда. "Однако к этим вызовам современности мы должны быть готовы", - констатировал специалист.

В Гомеле проходит семинар-совещание на тему "Цифровая экономика - новые возможности развития". Участие в нем принимают председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, представители Парка высоких технологий, ведущих вузов области, предприятий, банков, деловых кругов. Целями проведения встречи является обсуждение вопросов, связанных с применением норм декрета №8 "О развитии цифровой экономики", в частности, внедрение в отечественную экономику цифровых финансовых инструментов.-0-