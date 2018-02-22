На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

Победа в женской эстафете на Олимпийских играх - историческая для белорусского биатлона. Такое мнение выразил старший тренер национальной сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У белорусского биатлона немало славных страниц, однако атлеты и тренеры сходятся во мнении, что победа в эстафете особенная. "Не один сезон шли к этому успеху. Это историческая для белорусского биатлона победа. Все тренеры, кто работал ранее с девочками, - большие молодцы. Много работали и в национальной команде для достижения этой цели. В гонке получилось все неплохо. Погодные условия были для всех одинаковы, и белоруски смогли выжать максимум. Я рад за наших девушек: Надю, Иру, Динару и Дашу. Все эти годы они шли к этой цели и смогли добиться самого громкого успеха в своей карьере", - рассказал Юрий Альберс.

Белоруски Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Дарья Домрачева победили сегодня в эстафетной гонке 4х6 км. Второе место в женской эстафете заняли шведки, третьими финишировали француженки.-0-