Положительный опыт, полученный при реализации эксперимента по проведению капремонта жилья за месяц, следует внедрить в широкую практику. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жилищный фонд находится на особом контроле. В 2017 году отремонтировано 2,6 млн кв.м жилья. Невзирая на принимаемые меры как организационно-технического характера, так и совершенствования методологии, не изжиты факторы, утяжеляющие проведение капитального ремонта: сроки выполнения работ, отсутствие комплексности и отсутствие индивидуальной работы с населением, - сказал Александр Терехов. - Дешевая стройка - это быстрая стройка. Резервы в сокращении сроков производства работ показал капремонт за месяц, необходимо собрать все положительное и внедрить в широкую практику. Снижение стоимости и сокращение сроков не должно влиять на комплексность ремонта".

Министр также отметил, что отдельным направлением при проведении капитального ремонта должна стать организация поквартирного регулирования потребления тепловой энергии. "Ни одно задание на проектирование не должно выполняться без предварительного проведения собрания с собственниками. Результатом всему должен быть заключенный договор", - резюмировал он.-0-