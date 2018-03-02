Потребительским кредитованием целесообразно поддерживать отечественного производителя. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович коснулся выполнения задач по импортозамещению. Одной из основных причин роста импорта, по его мнению, является наращивание объемов потребительских кредитов, которые используются на приобретение зарубежных товаров.

В этой связи спикер считает, что "потребительским кредитованием целесообразно поддерживать отечественного товаропроизводителя". Предприятия же в свою очередь необходимо ориентировать на увеличение производства качественных товаров народного потребления, отметил Михаил Мясникович.