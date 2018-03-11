Праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран, как "женский день". Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.

Праздник 8 Марта - повод для женщин уделить внимание себе. Такое мнение высказала белорусская певица Влада корреспонденту БЕЛТА.

"8 Марта - такой женский день, когда мужчины максимально галантны. А еще это лишний повод вспомнить, что ты женщина, уделить внимание себе и прекрасным дамам из окружения", - отметила артистка.

Влада рассказала, как правило, она проводит этот праздник с семьей, посвящает время своей дочери. "У меня подрастает юная леди, ей 5 лет. Мы вместе делаем красивые открытки, занимаемся творчеством, потом всех поздравляем. А с этого года завели новую традицию. Так как каждый из нас в своей ежедневной рутине уделяет очень мало времени себе, мы решили отмечать весенний праздник женским составом родственников: катались на тюбингах, сходили в баню, посекретничали, давали друг другу ценные советы. И решили, что каждый год будем так проводить праздник", - поделилась Влада.

С приходом весны связана еще одна традиция белорусской артистки. Каждый год к женскому дню 8 Марта Влада делает фотосессию. "Даже в заснеженном Минске эти фотографии напоминают о том, что весна уже близко. Поэтому мы с дочкой облачаемся в легкие струящиеся платья и берем в руки шикарные цветы", - рассказала она.

Влада посоветовала мужчинам быть галантными и помнить о прекрасной половине человечества каждый день в году. А всем женщинам оставаться цветущими, красивыми и счастливыми, а также весны в душе не только в праздник.-0-