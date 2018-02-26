Предприятиям ЖКХ нужно бороться за потенциальных потребителей своих услуг. Об этом заявил сегодня в Кобрине заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время личного приема граждан, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к вице-премьеру пришла группа жителей одного из новых микрорайонов райцентра. Квартал индивидуальной жилой застройки по ул.Гетмана насчитывает более 40 домов. Вопрос строительства сетей канализации граждане поднимают не в первый раз. Кооператив застройщиков за свой счет изготовил проект и готов оплатить работы по прокладке сетей водоотведения. Однако в КУПП "Кобринрайводоканал" не готовы участвовать в софинансировании объекта, а именно - построить канализационную насосную станцию, мотивируя это отсутствием средств и наличием очереди среди желающих получить данную услугу.

"Это же потенциальные потребители ваших услуг, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы расширять свою зону деятельности, - заметил Анатолий Калинин. - Мы уже обсуждали в правительстве, что каждая организация, независимо от формы собственности, если она участвует в оказании каких-либо услуг, должна сама прийти к клиенту, а не ставить ему условия. Сейчас пришло время, что за потребителя нужно бороться. Это будут ваши постоянные доходы на весь период эксплуатации объекта. Во всем мире так. И здесь должен быть компромисс".

Анатолий Калинин поручил представителям местных органов власти найти взаимоприемлемый вариант решения проблемы. Вопрос взят вице-премьером на контроль.

Всего на личном приеме в Кобрине заместитель премьер-министра рассмотрел около десятка вопросов. Большинство из них касались сферы жилищно-коммунального хозяйства - газификации, ремонта дорог, создания безбарьерной среды. В приеме принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

Общаясь с журналистами, Анатолий Калинин сказал, что обращений на выездных приемах становится меньше. "Если в первые годы они были более глобальные, то сейчас вопросы носят не комплексный, а, скорее, частный характер", - резюмировал заместитель премьер-министра.-0-