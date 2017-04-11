Сопровождение строительных работ археологами позволяет сохранить и ввести в научный оборот тысячи артефактов. Такое мнение высказал на пресс-конференции директор Института истории НАН Вячеслав Данилович, передает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря тому, что на законодательном уровне закреплена норма по сопровождению строительных работ обязательными исследованиями археологов, удалось сохранить множество артефактов, сказал он. Как пример, отметил случай в микрорайоне Михалово в Минске, где на месте строительства жилого дома было обнаружено поселение XIV века. Там найдены артефакты, которые сегодня пополняют научный оборот.

Возле Минска есть городище недалеко от Озерца. Историки разработали предложения по его музеефикации, это уникальное по сохранности городище, где можно реконструировать фрагменты стен и реализовать другие задумки.

Историки считают важным представить более масштабно объекты истории Беларуси древнего периода. Один из таких объектов, который имеет высокий уровень сохранности, находится в Бресте и заслуживает статуса отдельного музея, считает Вячеслав Данилович.