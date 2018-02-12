С молодежью необходимо говорить откровенно и не избегать проблемных вопросов. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно Геннадий Давыдько встретился с идеологическим активом города и членами ОО "Белая Русь", а также с молодыми избирателями, студентами ГрГУ им. Янки Купалы.

"С молодежью надо быть честными, откровенными, избегать менторского тона и назидания. Необходимо говорить с молодыми людьми на доверительной основе и ни в коем случае не ускользать от тонких и болевых моментов. Все существующие у общества проблемы, как и стоящие перед ним задачи, должны быть препарированы в результате диспута, спора, обсуждения", - отметил Геннадий Давыдько.

"Одна из сегодняшних проблем - отсутствие политической культуры, понимания и уверенности в том, что мы реально делаем сегодняшний и завтрашний день. Особенно это актуально для молодежи. Им почему-то представляется, что они просто учатся, готовятся к какому-то будущему, не понимая, что это самое будущее они создают сегодня и сейчас, в том числе участвуя в выборах, политической жизни", - считает председатель объединения. При этом он подчеркнул, что политическая инфантильность сегодня не допустима.

Геннадий Давыдько рассказал, что дальнейшая работа "Белой Руси" будет направлена на консолидацию белорусского общества, объединение различных общественных движений.-0-