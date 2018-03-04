Требования к сотрудникам милиции создают условия для развития всей системы правопорядка. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА белорусский ученый, член Общественного совета при МВД Беларуси Николай Щёкин.

"Сегодня открывается новая страница истории белорусской милиции. МВД шагнуло во второе столетие своей деятельности, в основе которой безопасность личности-общества-государства", - отметил Николай Щёкин. Он убежден, что граждане страны реально ощущают позитивные изменения в работе милиции. "Люди чувствуют как личную защищенность, так и серьезный заслон деструктивным силам", - добавил ученый.

Сказывается четкая позиция руководства в плане объективных требований к сотрудникам. "Они должны демонстрировать словом и делом высокий уровень культуры и образования, компетентность, профессионализм, преданность Родине, честность и порядочность. В милиции работают лучшие из лучших. Кроме того, на службе в органах создаются условия для самосовершенствования и реализации своего потенциала", - считает Николай Щёкин.

Он подчеркнул, что требования к силовой структуре и ее сотрудникам возрастают. "Есть ряд сфер, где необходимо усилить внимание: экономические преступления, профилактика ДТП. Предстоит много работы по пресечению деятельности деструктивных групп в социальных сетях, привлечению к ответственности их организаторов", - сказал собеседник.

Беспрецедентная открытость, реальный диалог с гражданским обществом, определенность и ясность в понимании реализации задач, дисциплина, мгновенное реагирование на запросы общества - это новый стиль работы Министерства. И любые его инициативы всегда найдут поддержку у Общественного совета при МВД, заключил Николай Щёкин.-0-