Туризм может стать источником развития культурного потенциала страны. Такое мнение высказал министр культуры Беларуси Юрий Бондарь в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

По словам министра, в вопросе использования туристического потенциала исторических культурных мест есть немало пробелов. И здесь следует ориентироваться на соседей из Европы, где культурный туризм - существенная статья доходов и источник развития культурного потенциала страны. Юрий Бондарь рассказал, что с Министерством спорта и туризма уже велись переговоры по программе совместных действий. В 2017 году Минкультуры направило предложение о включении в Государственный кадастр туристических ресурсов 13 значимых объектов, расположенных в районах, в том числе филиал "Николаевщина" литературно-мемориального музея Якуба Коласа, который объединяет четыре усадьбы: Смольня, Окинчицы, Альбуть и Ласток Столбцовского района Минской области. Планируется также сконцентрироваться на создании кластеров.

Вместе с тем, считает министр, нельзя утверждать, что туристический потенциал объектов наследия не используется. Попасть в музеи, комплексы, замки может любой желающий, и ежегодное увеличение числа туристов свидетельствует о возрастающем интересе к культурному наследию. Недоработки с логистикой и транспортным обеспечением есть, и эти вопросы будут обсуждаться с профильным министерством и местными органами, сказал Юрий Бондарь.-0-