Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина считает, что в регионах для ведения предвыборной агитации созданы либеральные условия. Об этом она сообщила сегодня журналистам после онлайн-конференции, посвященной парламентским выборам в Беларуси, на сайте БЕЛТА.

"Мест для агитации достаточно, и все, даже оппоненты власти, отмечают, что в этом году созданы более либеральные условия", - заметила Лидия Ермошина. По ее словам, при определении мест для агитации власти в регионах по рекомендации ЦИК руководствовались "минским принципом" - разрешено везде, кроме тех мест, где запрещено. "Точно так же проводился сбор подписей. Конечно, не все (в регионах. - Прим. БЕЛТА) были так широки в предоставлении привилегий, но тем не менее мест предоставлено гораздо больше. Просто гораздо меньше кандидатов желают этим пользоваться. Но если хочешь агитировать - ради бога", - сказала она.

Объясняя причины отказа некоторых кандидатов в депутаты участвовать в грядущих теледебатах, Лидия Ермошина выразила мнение, что представители политических партий, которые зарегистрированы в качестве кандидатов, не очень хотят дискутировать друг с другом, но очень хотят пообщаться с провластным кандидатом. "Хотя я думаю, что, если тебе нечего сказать, нападать на власть - это самое простое. Самое простое - это негативная агитация, то есть когда ты обвиняешь во всех бедах оппонента и выглядишь на его фоне белым и пушистым", - считает она.

При этом, по мнению Лидии Ермошиной, "главное в теледебатах - все-таки показать избирателям, что ты хочешь и можешь сделать, что ты можешь предложить обществу и избирателям".

Теледебаты - одна из самых зрелищных форм ведения предвыборной агитации, которая, например, использовалась на президентских выборах в 2015 году. На выборах в Палату представителей, которые состоятся 11 сентября, порядок проведения теледебатов определяется соответствующей региональной телерадиокомпанией.-0-

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