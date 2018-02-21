В школах необходимо сделать больший акцент на трудовом обучении. Об этом заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня на встрече с трудовым коллективом УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза", передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря об основных направлениях государственной политики, Наталья Кочанова затронула тему содействия занятости и образования. "В школе должен быть сделан больший акцент на уроках трудового обучения. Министерство образования занимается этими вопросами. Необходима также профориентационная работа, чтобы и в профессионально-технические учреждения поступали ребята, которые с удовольствием будут работать и заниматься тем, что им по душе", - сказала она.

Глава Администрации Президента также отметила важность профилизации учебных заведений. "Правильно, когда учебное заведение имеет профиль и работает с предприятиями, на которых молодежь проходит практику", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Она посетила оптово-логистический центр предприятия, который выполняет функции организованной поставки товаров критического импорта в торговую сеть "Белкоопсоюза", состоящую более чем из 8 тыс. магазинов и 700 автолавок. Наталья Кочанова также ознакомилась с работой цеха по производству изделий из натурального меха.

"Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" с апреля 2014 года является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, производство и реализацию изделий из меха.-0-