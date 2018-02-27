Число избранных депутатов в местные Советы составило 18 110 человек. Выборы проходили в 18 111 избирательных округах.

В Беларуси 18 февраля состоялись выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работали в штатном режиме.

Выборы в местные Советы депутатов подтвердили политическую активность молодежи, заявила сегодня на пресс-конференции в БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты Представителей Татьяна Якубович.

"Современная белорусская молодежь стала гораздо активнее, готова включаться в процессы, которые происходят в обществе. Это подтвердили и прошедшие недавно выборы в местные Советы депутатов. Посмотрите, сколько молодых людей баллотировалось", - отметила депутат.

Она сообщила, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании при белорусском парламенте молодежной палаты. Ведется работа над соответствующим организационно-правовым документом.

"Молодежь - самая активная сила нашего общества. Мы должны растить политическую элиту, которая будет небезразлична к событиям, происходящим в нашей стране", - убеждена Татьяна Якубович. -0-