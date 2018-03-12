Родился 25 августа 1958 года в д. Залесинки Шарковщинского района Витебской области.
Образование высшее - окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, ученый агроном; Академию управления при Президенте Республики Беларусь, специалист в области государственного управления.
Работал специалистом по кормопроизводству, главным агрономом, председателем колхоза "Великое Село", первым заместителем председателя Шарковщинского районного исполнительного комитета, председателем районного исполнительного комитета.
Награжден медалью "За трудовые заслуги", юбилейными наградами.
Женат, имеет двух сыновей.