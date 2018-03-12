Перцов Владимир

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси

Родился 7 мая - в День работников радио и телевидения - в 1974 году в Витебске. Окончил худграф Витебского госуниверситета и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. На телевидение попал в 1993 году. Был автором и ведущим программ Витебской студии телевидения, а позже - ток-шоу Первого Национального телеканала "Будни". В 1998 возглавил первую Витебскую ФМ-радиостанцию "Радио-Витебск". С 2002 года работал председателем и директором Гродненской областной телерадиокомпании. С 2008 по 2010 возглавлял дирекцию телеканала РТР-Беларусь на "Столичном телевидении".