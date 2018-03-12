Шамко Александр Игоревич

Шамко Александр Игоревич родился 15 октября 1968 г. в г.Минске. В 1987 г. окончил Минский ордена Трудового Красного Знамени политехнический техникум, в 2000 - Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь, в 2009 - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. В 1987-1989 гг. служил в Вооруженных Силах. С 1989 г. проходил службу на различных должностях в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям. В 2007-2008 гг. - начальник государственного пожарного аварийно-спасательного учреждения "Республиканский отряд специального назначения" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. В 2008-2012 гг. - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. С октября 2012 г. по февраль 2018 г. - министр спорта и туризма Республики Беларусь.

Награжден медалями "За безупречную службу" I, II и III степеней.