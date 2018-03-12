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17:42
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17:42
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Мартин Фриман снимется в новом комедийном сериале
17:35
Происшествия
В лобовом столкновении легковушек в Дятловском районе пострадали два водителя
17:30
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Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
17:26
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В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
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Зубков Андрей Владимирович
Генеральный директор ООО "Евроторг"
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Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
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Гороскоп
Президент
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко направил соболезнования президентам Бангладеш и Непала в связи с авиакатастрофой в Катманду
День судебного эксперта установлен в Беларуси
Политика
Сформированы повестки дня заседаний Совета министров и ВГС Союзного государства
Обновленная Военная доктрина Союзного государства может быть вынесена на рассмотрение ВГС
Вопросы политического сотрудничества обсуждены на белорусско-уругвайских межмидовских консультациях
Экономика
Белорусская валютно-фондовая биржа не будет проводить операции с криптовалютами
Начало строительства завода "Амкодор-Маш" запланировано на май
МАРТ определил порядок установления и применения тарифа на передачу тепловой энергии
Происшествия
По делу об обрушении в шахте "Беларуськалия" назначены экспертизы
Двух брестчан осудили за подстрекательство к даче взятки
В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори
Общество
В преддверии 8 Марта разыгран джекпот игры "Спортлото 5 из 36", сумма которого составила 108 098 рублей! Компания "Спорт-пари" ищет победителя!
Информационно-образовательный центр БГУ открылся в Анкаре
Около 200 инициатив участвуют в отборе конкурса проектов Social Weekend
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В Беларуси необходимо создать организацию по защите обладателей авторских и смежных прав
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Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС
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Почти 40% исследователей в белорусской академической науке - женщины
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В Витебской области высота снежного покрова за сутки увеличилась в два раза
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О значимости местной кампании для ЛДПБ, развитии предпринимательства и малой родине
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Мария Мамошук
Моя мотивация - в желании побеждать
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Алекс Дэвид
В 40 лет захотел все поменять радикально
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Новое в охране труда - ответ на требования времени
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Эдгард Запашный
Об "Идоле", шляпе Джексона и воспитании детей
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Мнения
Ирина Дорофеева
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Интервью
Олег Гайдукевич
О значимости местной кампании для ЛДПБ, развитии предпринимательства и малой родине
Интервью
Мария Мамошук
Моя мотивация - в желании побеждать
Регионы
Два крупных жилых района начнут возводить в Гродно в 2018 году
Объемы продаж квартир в Минске растут
В Минске с начала года привлечены к ответственности более 1,5 тыс. семейных дебоширов
Спорт
Лицензии на участие в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу получили 12 клубов, включая минское "Торпедо" из 1 лиги
Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею вызвал 17 игроков из "Динамо-Минск" для подготовки к ЧМ
Баскетболистка Елена Левченко продолжит карьеру в клубе из Ливана
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Из Instagram и Snapchat пропали GIF-стикеры
Илон Маск будет отдавать предпочтение общественному транспорту в тоннелях The Boring Company
Культура
Ирина Дорофеева с театром-студией организует тур по Беларуси к Году малой родины
Зрители смогут увидеть выступления финалистов отборов к конкурсам "Славянского базара" 17 марта
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Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
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Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
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Владимир Устинович
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Наталья Хвир,
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Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
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Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
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22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
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Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
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Микола Метлицкий
8 февраля
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Пресс-центр
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Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
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Пресс-конференция
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Элина Брага,
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27 февраля
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Совершенствование медицинского обслуживания в Минске
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Банкинг без банков. Анна Кот
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